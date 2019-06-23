НП через теракти на Шрі-Ланці: з'явилася погана новина для туристів

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірисена продовжив ще на місяць, до 22 липня, режим надзвичайного стану з урахуванням ситуації з безпекою в країні.

Xinhua повідомляє, що надзвичайний стан введено заради громадської безпеки, охорони громадського порядку та забезпечення поставок і послуг, необхідних для життя суспільства.

Вибухи на Шрі-Ланці Aashik Nazardeen, Twitter

Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, на наступний день після кількох терористичних атак в католицьких церквах і готелях країни, в результаті яких загинули понад 250 осіб і поранено більше 500 чоловік.

В агентстві зазначили, що понад 100 підозрюваних були заарештовані після терористичних атак в квітні.

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Святкування Пасхи в християнських громадах на Шрі-Ланці було перервано трагедією — вранці 21 квітня прогриміли вісім вибухів, у результаті яких більше 320 людей загинули і ще 521 — поранені. Серед загиблих — мінінум 35 іноземців.

Стало відомо, що до деяких вибухів точно причетні терористи-смертники.

22 квітня поліція Шрі-Ланки виявила 87 закладок із бомбами на головному автобусному вокзалі у столиці країни, Коломбо. Сили безпеки проводять обшуки по всьому острову, аби знайти тих, хто стоїть за цим.

Влада встановила вісім із дев'яти осіб, які вчинили напади. Майже всі смертники — добре освічені та забезпечені представники середнього класу. Серед них — жінка, яка, судячи з усього, була дружиною одного з нападників.

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