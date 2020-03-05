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5 березня • оновлено в 13:04
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Никакого "все включено": где искать настоящую Турцию

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Искушенные путешественники пренебрегают Турцией, считая, что этой страной "никого не удивишь".

Больше всего их отпугивают знаменитые пакетные туры "все включено", лишенные аутентичности отели с шаблонным набором блюд, сервисов и экскурсий.

Только настоящая Турция – это вовсе не пляжный отдых "all inclusive".

Это удивительная страна, с особым колоритом, невероятно красивой природой и архитектурными изысками, в которых слилось наследие сразу трех великих империй.

Дешевые авиабилеты в Турцию легко и быстро найти на aviasales.ua.

Стамбул

Никакого "все включено": где искать настоящую Турцию

pixabay.com

Стамбул обязательно нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Это один из самых красивых и самобытных городов мира, где соединились традиции Европы и Азии. Здесь поражающая воображение архитектура, замечательная кухня, многочисленные ресторанчики и отличные музеи.

Несмотря на то, что Стамбул – очень туристический город, он настолько огромный и масштабный, чтобы тут легко затеряться, растворившись в местном особом колорите.

Каппадокия

Никакого "все включено": где искать настоящую Турцию

pixabay.com

Удивительный горный регион Турции, который лежит в стороне от морских курортов. Это место прославилось необычным ландшафтом, где скалы и вулканическая порода образовали колонны и каньоны, в которых позже люди выдалбливали целые поселения и пещерные монастыри.

Самое известное место – парк Гёреме. Инопланетный пейзаж в Каппадокии можно не только увидеть. В одном из наскальных отелей вполне можно даже поселиться.

Ликийская тропа

Никакого "все включено": где искать настоящую Турцию

pixabay.com

Если без моря представить себе поездку в Турцию невозможно, лучший способ оценить красоту этой страны – передвигаться вдоль Ликийской тропы.

Это пешеходный маршрут длиной в 540 километров, который соединяет Олюдениз и Анталию. Пройти его несложно – вся дорога хорошо промаркирована, по пути множество вариантов для ночлега.

Но если ходить пешком так далеко неохота, можно просто поселиться в любом из городков вдоль тропы и наслаждаться лишь близлежащими красотами.

Посмотреть здесь есть что – вдоль тропы самые красивые бухты, уединенные пляжи, горные склоны, а также аутентичные деревушки и поселки.

Сафранболу

Никакого "все включено": где искать настоящую Турцию

pixabay.com

Небольшой старинный город, названный в честь шафрана, находится в 200 километрах от Анкары.

Это не самое популярное место среди туристов. При этом по красоте и самобытности редкий город в Турции может с ним сравниться. По сути – это музей под открытым небом с каналами, красными крышами и сказочными домиками.

Дешевые авиабилеты, чтобы спланировать идеальный маршрут по Турции, легко подобрать на aviasales.ua.

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