Нідерланди посилили правила для туристів через COVID-19: що змінилося

У Нідерландах із вівторка, 29 грудня, у туристів і місцевих жителів, які прибувають з-за кордону на літаку, вимагатимуть наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Такий людині потрібно пройти не пізніше, ніж за три дні до прибуття (72 години). Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Уго де Йонг у листі до нижньої палати парламенту, передає BN DeStem.

Зазначається, що перед посадкою на рейс авіакомпанії повинні будуть перевірити пасажирів на предмет наявності тесту. Без нього на борт не пускатимуть.

Такий обмежувальний захід набуде чинності о 00:01 29 грудня. Він діятиме не тільки для авіапасажирів із Великобританії і Південної Африки, де виявлено новий штам коронавірусу а й поширений на всі країни, позначені як зони підвищеного ризику.

"Не виключено, що аналогічний вірус, такий як у Великобританії і Південній Африці, буде знайдено і в інших країнах. Якщо у когось немає негативного результату тесту, йому не дозволяється приїхати", – написав міністр Де Йонг.

Крім цього, після повернення в Нідерланди для громадян продовжує діяти обов'язковий домашній карантин на десять днів. До того ж негативний посадковий тест не замінює цю самоізоляцію. Вибіркова перевірка пасажирів того чи іншого рейсу також проводитиметься після прибуття в Нідерланди.

Підкреслюється, що Кабінет міністрів країни також розглядає можливість введення посилених обмежувальних заходів і "для пасажирів із ЄС, які їдуть у Нідерланди за допомогою інших видів транспорту, таких як поїзди, автобуси і кораблі". Такі вже поширюються на нідерландців, які їдуть до Бельгії. Це також стосуються мандрівників, які прибувають у Нідерланди з Великобританії рейсом Eurostar згідно з політикою Франції.

"Дуже добре! Так ми можемо значно обмежити імпорт вірусу", – підтримав посилення заходів член парламенту Ян Патернотте у Twitter.

Скриншот повідомлення Twitter Jan Paternotte

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