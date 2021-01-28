Названо топ-3 популярних місця поблизу Буковеля

Ведучі Нового каналу, журналісти Максим Узол і Ольга Манько показали цікаві туристичні місця в Карпатах, які повинен відвідати кожен відпочивальник.

Вони розташовані недалеко від відомого курорту Буковель. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Віадуки (Ворохта)

Мости-віадуки в Ворохті – це справжнє туристичне диво. Там їх аж два з усіх шести, що знаходяться в Україні.

Один з віадуків – 130 метрів у довжину. А найширший проліт в ньому, що знаходиться над річкою Прут, довжиною 23 метри. Міст розмалювали величезними тематичними малюнками: гуцулів з трембітами, гуцулкою з козою, орнаментами, квітами. Побудували цей віадук полонені італійці більше ста років тому, ще за часів Австро-Угорської імперії.

Другий віадук – ще більший. І він вважається найстарішим в Україні. Його побудували ще у 1895 році. Міст був частиною грандіозного плану – з'єднати залізницею Адріатичне та Чорне моря.

Довжина мосту – 200 метрів, а найбільший проліт над річкою – 30 метрів. Щоб віадук не зруйнувався, його закрили. А у 2000 році поряд побудували дублюючий міст. Тож зараз цей величезний віадук – туристичне місце. На нього можна піднятися і насолодитися карпатськими краєвидами зверху.

Водоспад Пробій (Яремче)

Це місце більш відоме і багатолюдне, але його просто неможливо не відвідати хоч раз у житті. Колись цей водоспад був заввишки 25 метрів. Але оскільки по річці Спрут сплавляли дерева, його довелося підірвати. Тепер він перетворився на каскади, пороги. Висота його складає загалом вісім метрів. Тут дуже потужний потік води, тому потрібно бути обережним.

Водоспад максимально доступний. Його можна побачити з боку, зверху з мосту або навіть побувати в ньому, обережно ставши на камені. Зробити яскраве фото теж можна, але дуже обережно.

Яремчанський звіринець (Яремче)

Тут можна подивитися на тварин, які живуть у карпатському лісі. Вхід коштує всього 30 гривень, але ведучі купили ще кілограм вівса за 20 гривень, щоб пригостити тварин.

"Дуже атмосферне та позитивне місце. Багато відвідувачів гуляють з дітками. Можна просто пройтися і відпочити, можна погодувати тваринок чи погладити їх, а можна забратися на сторожову вежу та подивитися на звіринець з висоти пташиного польоту. А ще мені вдалося там пройти таку собі "оленячу терапію". Маленьке оленятко підійшло просто до нас, тож я його і погладила, і погодувала. А воно мене облизало. Було дуже мило", – зазначила Манько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Узол розповів, як провіз кілька листків коки (використовується для виготовлення кокаїну. – Ред.), в Україну. Так, за словами чоловіка, сталося це випадково.