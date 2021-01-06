Названо найпопулярніший курорт для відпочинку в період пандемії COVID-19

Цього року через пандемію коронавірусу більшість кордонів закрито, але туристи все ж знайшли ідеальне місце для відпочинку. Так, популярним став Гібралтар – британська заморська територія на південному краю Піренейського півострова.

Сюди відпочивальники можуть приїхати без обмежень. Про це повідомляє видання The Sun.

Як стало відомо, цей курорт не вимагає негативних результатів тестів на коронавірус, а також не потрібно проходити карантин після повернення додому.

Крім того, у зимовий період температура повітря тут становить близько 17 градусів тепла.

Який вигляд має Гібралтар Medium

Варто зазначити, що українським туристам для в'їзду необхідно отримати транзитний шенген, оскільки добиратися доведеться через Іспанію, або ж британську візу.

Нагадаємо, Гібралтар – єдине місце в Європі, де в природних умовах дикої природи живуть напівдикі мавпи – маготи.

Також географічна особливість цього місця – це велика Гібралтарська скеля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму на початку січня засипало сміттям – прибережну зону практично повністю покрило пластиком.