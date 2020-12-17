Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році

За версією онлайн-сервісу для подорожей Skyscanner, найбільш відповідним місцем у світі для усамітненої відпустки є австралійський архіпелаг Хаутман-Аброльос. Він розташований в Індійському океані біля західного узбережжя Австралії.

Відомо, що він складається з 122 островів, і тільки 93 із них мали офіційні назви у 1996 році. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, у цьому місці немає оренди вілл, а також на території заборонено кемпінг. Щоб дістатися до архіпелагу, необхідно придбати екскурсію на літаку або катері.

У реєстрі природоохоронних цінностей Хаутман-Аброльоса згадується багато острівців з неофіційними назвами: 16 у групі Валлабі, 26 у Східній групі і 15 у групі Пелсаерт, а також підгрупи островів Джексон (7 острівців без індивідуальних назв) і Коралові плями (13 острівців).

Це становить 173 відомих острова, острівців і надводних скель із землею в Хаутман-Аброльосі.

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