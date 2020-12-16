Названо найдорожчі міста для життя за кордоном
Компанія ECA International провела дослідження і склала список найдорожчих міст для життя за кордоном. Рейтинг очолив Гонконг (Китай).
Так, саме це місто є найдорожчим за цінами на житло. Про це стало відомо на офіційному сайті ECA International.
Увесь список найдорожчих міст для проживання
Токіо (Японія)
Нью-Йорк (США)
Женева (Швейцарія)
Цюріх (Швейцарія)
Лондон (Велика Британія)
Тель-Авів (Ізраїль)
Сеул (Республіка Корея)
Сан-Франциско (США)
Йокогама (Японія)
Варто відзначити, що Гонконг – динамічне густонаселене місто, яке є великим морським портом і світовим фінансовим центром.
Порівняння вартості життя розраховується на основі даних різних розвинених країнах і використовується для відображення міжнародного способу життя.
Дослідження вартості проживання ECA International проводить у березні та вересні. Наведені вище дані належать до періоду збору інформації за вересень 2020 року. Крім того, рейтинг вартості життя в ECA почався 2005 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український блогер Оля Мосендз докладно розповіла про життя в Америці.