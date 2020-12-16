Названо найдорожчі міста для життя за кордоном

Софія Ковнір Місця 13:04, 16.12.2020 Оновлено: 13:15, 16.12.2020

Компанія ECA International провела дослідження і склала список найдорожчих міст для життя за кордоном. Рейтинг очолив Гонконг (Китай).

Так, саме це місто є найдорожчим за цінами на житло. Про це стало відомо на офіційному сайті ECA International.

Увесь список найдорожчих міст для проживання

  • Токіо (Японія)

  • Нью-Йорк (США)

  • Женева (Швейцарія)

  • Цюріх (Швейцарія)

  • Лондон (Велика Британія)

  • Тель-Авів (Ізраїль)

  • Сеул (Республіка Корея)

  • Сан-Франциско (США)

  • Йокогама (Японія)

Варто відзначити, що Гонконг – динамічне густонаселене місто, яке є великим морським портом і світовим фінансовим центром.

Порівняння вартості життя розраховується на основі даних різних розвинених країнах і використовується для відображення міжнародного способу життя.

Дослідження вартості проживання ECA International проводить у березні та вересні. Наведені вище дані належать до періоду збору інформації за вересень 2020 року. Крім того, рейтинг вартості життя в ECA почався 2005 року.

Найдорожчі міста для проживання
The Bell

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український блогер Оля Мосендз докладно розповіла про життя в Америці.

Коментувати
Travel Місця

Дивіться також

"Слугу" спіймали за "бронюванням" елітного готелю в Домінікані на засіданні Ради. Фото

Україна запускає процес щодо повернення Криму: в чому суть плану, який Зеленський запропонував Заходу

Штепу виключили з партії і позбавлять мандату

"Дизель Шоу" висміяли Пушкіна і Шевченка та розчарували фанатів. Відео

Що буде з пенсіями, комуналкою й зарплатами через новий бюджет України: головні рішення