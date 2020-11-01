Названо найбрудніші місця в готельних номерах

Найбруднішими місцями в готельних номерах є склянки для зубних щіток, чашки і пульти.

Їх часто не беруть до уваги під час прибирання через поспіх, розповів працівник готелю, який вважав за краще не називати своє ім'я, повідомляє Express. Це відбувається, навіть незважаючи на перегляд технологій прибирання в готелях через коронавірус.

"Склянки для зубних щіток не завжди миють через поспіх, часто їх просто споліскують", – повідомив співробітник.

Чашки, за його словами, якими, можливо, давно не користувалися і вони просто стояли протягом деякого часу, можуть мати шар пилу всередині.

Часто не беруть до уваги і пульт від телевізора, розповів експерт, але додав, що зараз ця проблема залишається в минулому через зміну режиму прибирання в номерах готелів відтоді, як вони знову відкрилися після припинення роботи.

Водночас деякі "сенсорні зони" – дверні ручки, вимикачі світла, телевізійні пульти – тепер піддаються посиленій дезінфекції.

Незважаючи на це, відпочивальники можуть взяти справу в свої руки, забезпечивши собі наявність дезінфікуючих серветок і засобів для рук під час подорожей.

Ще до того, як пандемія охопила Великобританію, опитування, проведене End of Tenancy Cleaning Company, показало, що 37% британців прибирають готельні номери перед тим, як використовувати їх. А 32% – проводять чистку або перевірку на пил.

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