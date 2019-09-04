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4 вересня • оновлено в 10:32
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/ Місця

Названо курорти з найвищим ризиком харчових отруєнь

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Єгипетське місто Хургада визнано курортом із найвищим ризиком харчового отруєння.

Про це йдеться в дослідженні компанії Sick Holiday і лабораторії YorkTest, передає The Daily Mail. Фахівці проаналізували випадки харчових отруєнь туристів, зафіксовані в готелях популярних курортів із 2017 року.

Саме в Хургаді за останні роки було зареєстровано 380 випадків харчових отруєнь серед туристів.

Хургада, Єгипет

Хургада, Єгипет

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На другому місці опинилася Пунта-Кана в Домініканській республіці – там трапилося 211 випадків. Замикає трійку антирейтингу узбережжя Рів'єра-Майя в Мексиці, що включає популярний курорт Плайя-дель-Кармен. За вказаний період часу харчове отруєння там було діагностовано у 182 туристів.

Рів'єра-Майя, Мексика

Рів'єра-Майя, Мексика

tripmydream.com

За той же період у турецькій Анталії зареєстровано 108 харчових отруєнь, у мексиканському Канкуні — 95, а також 84 випадки на острові Боавішта в Кабо-Верде і 83 — в марокканському Марракеші.

Острів Баовішта

Острів Баовішта

interunion.ru

"Кількість отруєнь, які трапляються в певних місцях, викликає сильне занепокоєння. Протягом двох років ми отримували скарги на Хургаду частіше, ніж кожні два дні, це велика цифра для такого маленького курорту", — підкреслив представник компанії Sick Holiday Річард Конрой.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Філіппінах відкрився найдорожчий курорт у світі Banwa Private Island. Він займає увесь острів у Палаванському архіпелазі. Вартість перельоту на дев’ятимістному гідролітаку становить 990 доларів, на п’ятимісному вертольоті — 11,6 тисячі доларів.

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Місце
Єгипет Хургада
Теги
подорожі відпочінок
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