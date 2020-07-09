Названо 15 кращих пляжів в Україні: де варто провести свій відпочинок

Міжнародна програма "Блакитний прапор" відібрала 15 кращих пляжів в Україні, які відповідають світовим екологічним стандартам.

Так, екологічний сертифікат відповідності критеріям якості та безпеки отримали пляжі Києва, Одеси, Дніпра та Ялти. Карта місць "Блакитного прапора" 2020 опублікована на офіційному сайті програми Blue Flag, пише Zruchno.Travel.

Володарями престижної відзнаки в Києві стали такі муніципальні пляжі, як "Венеція", "Молодіжний", "Дитячий" та "Золотий" у "Гідропарку", "Веселка" на Микільській Слобідці, "Галера" у Галерній затоці та "Пуща-Водиця" на ставку Горащиха.

Пляж "Пуща-Водиця" Kyiv Maps

Вперше "Блакитний прапор" відзначив пляж "Троєщина", який відкрили в 2019 році. Тут облаштовані фонтанчики, сучасні дитячий та спортивний майданчики. Душові кабіни та громадська вбиральня обладнані необхідними пристосуваннями для людей з інвалідністю. Функціонують два рятувальних поста.

В Одеській області екологічні сертифікати отримали пляжі Yacht Beach та Morye Beach (Zanzibar) на Фонтанці, комплекс Caletón на Малому Фонтані, Центральний міський пляж міста Чорноморська та пляж готеля Ruta Family в селищі Затока.

Центральний міський пляж міста Чорноморська odessa.travel

Також "Блакитний прапор" мають готельний комплекс Good Zone поблизу Дніпра та Масандрівський пляж в Ялті, що в окупованому Криму.

Щоб отримати "Блакитний прапор", пляж повинен задовольняти стандартам 33-х критеріїв, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг. Сертифікат дійсний 1 рік. Цього року в програмі взяли участь понад 4 600 пляжів у 46 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не обов'язково носити маску на пляжі, не перебуваючи у великому скупченні людей.