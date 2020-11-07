Названо 10 місць в Київській області, які варто відвідати

Київська область – дуже різноманітна і має безліч цікавих місць, які повинен відвідати кожен українець.

Так, тревел-блогер Надя Давидова на своїй сторінці в Instagram розповіла про 10 місць в київській області, про існування яких не знають 90% місцевих жителів.

Затоплена церква

Унікальна церква, що стоїть на воді. І не тому, що її так побудували. Покровська церква – одна з небагатьох споруд, що уціліли після затоплення села Гусинці коли розлилося Канівське водосховище.

Місцезнаходження: місто Ржищів, Бориспільський район, лівий берег Дніпра – 70 км від Києва.

Затоплена церква НавколоUA

Печера Геонавт

Найбільша, і, напевно, єдина печера в Київській області. Її протяжність близько 60 м. Цікаво, що печера має природне походження.

Місцезнаходження: село Ходосівка, Києво-Святошинський район – 30 км від Києва.

Печера Геонавт art-line.in.ua

Садиба Хоєцьких

У минулому – володіння сім'ї шляхтичів Хоєцьких, за радянських часів тут була школа, а сьогодні – Ризоположенський чоловічий монастир. На території монахи організували міні-зоопарк – тут є поні, страуси, різні птахи.

Місцезнаходження: село Томашівка, Фастівський район – 56 км від Києва.

Садиба Хоєцьких funtime.kiev.ua

Етнографічний комплекс "Українське село"

Комплекс складається з етнографічного музею, зоопарку, ресторану, сауни. Етно-готель складається з п'яти старовинних автентичних будинків, які були розібрані і привезені з Полісся.

Місцезнаходження: село Бузова, Києво-Святошинський район – 40 км від Києва.

Етнографічний комплекс "Українське село" Mama.ua

Печерний монастир в селі Буда

Тут вас чекають коридори і келії таємничого чоловічого підземного монастиря. Інформації про нього трохи – археологи продовжують роботу.

Місцезнаходження: село Буда, Таращанський район – 108 км від Києва.

Печерний монастир в селі Буда people.in.ua

Бананова ферма

Хто б міг подумати, але під Києвом є справжні тропіки. Тут вирощують найрізноманітніші і екзотичні тропічні плоди, такі як кава, інжир, ананаси, мандарини, фейхоа, різні сорти бананів, лимонів, гранатів. Всього понад 50 сортів тропічних рослин.

Місцезнаходження: село Рожни, Броварський район – 35 км від Києва.

Бананова ферма ТамТур

Також блогер порадила відвідати наступні місця:

Заповідник "Переяслав" в місті Переяслав-Хмельницький – 95 км від Києва

Дендропарк "Олександрія" в місті Біла Церква – 95 км від Києва

Парк "Київська Русь" в селі Копачів, Обухівський район – 54 км від Києва

Ландшафтний парк "Буки" в селі Буки, Сквирський район – 115 км від Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоб відправитися в подорож, необов'язково мати для цього багато коштів. Досить лише приділити увагу плануванню і вивчити кілька лайфхаків, які допоможуть істотно заощадити в поїздці.