Названі правила подорожі до Єгипту під час пандемії

Єгипет визнано країною вільним від епідемії COVID-19 завдяки підвищеним заходам безпеки.

Оскільки оксамитовий сезон наступає саме восени, з 1 вересня прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі змінив правила в'їзду на територію країни.

Нові правила для безпечної подорожі під час пандемії в Єгипет прокоментували в Міністерстві закордонних справ, говориться в ТСН.ua.

Мандрівники повинні показати негативний результат ПЛР-тест на коронавірусние захворювання. Тепер всі туристи від 6 років повинні мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття в країну. Тим громадянам, які прибувають в аеропортах курортних міст Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам і Таба і не мають при собі сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту, дозволяється зробити ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в цих чотирьох аеропортах за 30 доларів .

Самоізоляція при позитивному тесті на коронавірус при в'їзді в країну. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, туристи, які при в'їзді в Єгипет мають позитивний результат ПЛР-тесту, повинні пройти карантин в окремо виділених приміщеннях заброньованого ними готелю. З огляду на наявність інфекції, така категорія туристів під час ізоляції не може користуватися зручностями готелю. Самоізоляція триватиме до того моменту, поки тест не покаже негативний результат, часто на це йде 7 днів, після первинного тестування.

Не допускаються туристи до посадки в літак з позитивним ПЛР-тестом. А в разі призначення місцевим лікарем спеціальних препаратів, вони надаються хворим безкоштовно.

Самоізоляція за рахунок готелю. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, витрати на самоізоляцію туристів покриваються готелем. У разі, якщо турист змушений залишатися на карантині і після сплаченого їм терміну, готель безкоштовно продовжує термін перебування особи до отримання нею негативного результату ПЛР-тесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині російських туристів, які контактували з хворим COVID-19, виселили з готелів.