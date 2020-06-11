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11 червня • оновлено в 14:35
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Названо найбезпечніші напрямки для подорожей у 2020 році

1.2т
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Всесвітня рада подорожей та туризму назвала країни, які отримали так звану печатку "безпеки".

У списку опинилися: Туреччина, Болгарія, Ямайка, Маврикій, Онтаріо (Канада), Португалія, Саудівська Аравія, а також три мексиканські напрямки – Нижня Каліфорнія, Сур і Юкатан, повідомляється на сайті World Travel & Tourism Council (WTTC).

Болгарія

Болгарія

shutterstock.com

Саме ці туристичні напрямки прийняли нові протоколи, що регламентують якість охорони здоров'я та гігієни, тобто готові забезпечувати туристам безпечний відпочинок під час пандемії короновірусу.

Протоколи містять правила, яких мають дотримуватися туроператори, готелі, торгово-розважальні центри тощо. Заходи безпеки стосуються також аеропортів, круїзних лайнерів і сфери транспорту в цілому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що названі найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії.

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Тема
Коронавірус
Тег
подорожі
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