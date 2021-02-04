Найінстаграмніші місця Дубая: опублікований топ-5

Дубай змінюється кожен день, тому відшукати нові місця для яскравих знімків зможе навіть найвибагливіший турист.

Місцеві жителі вважають Музей майбутнього (Museum of the Future) головним символом міста. За задумом, він стане вітриною нової ери, на експозиціях будуть демонструватися новітні винаходи і інноваційні проекти, пише buro247.

Даунтаун – головний туристичний район в центрі Дубая, тому тут мандрівники знайдуть знакові пам'ятки і незвичайні місця. Саме в цьому районі розташований Бурдж-Халіфа – найвищий хмарочос у світі.

Dubai Mall є ще однією цікавою локацією Дубая. Візитною карткою торгового центру вважається водоспад з пірнальниками, але також тут є безліч цікавих об'єктів, які туристу точно сподобаються.

Найбільше в світі колесо огляду Ain Dubai планують відкрити вже в цьому році. Але поки цього не відбулося, можна сфотографуватися на тлі колеса, прогулюючись по пляжу The Beach в районі JBR.

Хатта – ідеальне місце для тих, хто хоче помилуватися чудовими видами. Це гірське поселення недалеко від Дубая, де можна покататися на велосипеді, постріляти з лука і навіть взяти участь у зборі меду на бджолиній пасіці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дубаї вводять нові обмеження для туристів. Заплановано закриття популярних закладів, а також зниження кількості постояльців в готелях.