На Співочому полі відкрили "Світ ласощів"

2 жовтня на території столичного Співочого поля відкрилась виставка хризантем зі смачною назвою "Світ ласощів". Відвідувачі побачили Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряниковий будинок, зефірну фортецю, Містечко пекарів, а також солодкі фігури з рожевої глазурі, кондитерської присипки та шоколаду. За словами організаторів, всього на виставці представлено понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем. Для створення об'ємних 3D-фігур заввишки до 3,5 метрів встановлювалися металеві каркаси. Потрапити до них можна через центральну алею, прикрашену квітами, фотозонами та цікавими елементами. Виставка стала справжнім раєм для ласунів та гурманів:

"Ми вирішили втілити в реальність ще одну дитячу мрію і запросити вас у королівство солодощів! Гарантую, що це будуть найбіль оригінальні фото та селфі в Інстаграм", - розповів організатор виставки, керівник компанії Grand Event Денис Погорєлко.

Виставка триватиме до 1 листопада. Організатори нагадують про те, що на території парку діють карантинні обмеження. І просять дотримуватися правил безпеки: одягати захисні маски, користуватися антисептиками і слідувати соціальній дистанції.

Коли: 2 жовтня-1 листопада

Адреса: вул.Лаврська, 33

Час роботи: 10.00-20.00

Вхід: 100 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень.

Виставка хризантем "Світ ласощів". Прес-служба

Виставка хризантем "Світ ласощів". Прес-служба

Виставка хризантем "Світ ласощів". Прес-служба

Виставка хризантем "Світ ласощів". Прес-служба

Виставка хризантем "Світ ласощів". Прес-служба