На Київщину завезуть "антикризові млинці"

12 і 13 вересня у Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") відбудеться незвичайна подія. Епідемія показала, що свіже повітря, гарний настрій і позитивний відпочинок – просто обов'язкові, щоб бути здоровими. А тому в Князівстві Київська Русь пройде захоплююча програма "Антикризовий млинець", під час якої гості зможуть не тільки поласувати млинцями – символом сонця, а й дізнаються багато цікавого про день осіннього рівнодення, про стародавні ігри та розваги.

У Древньому Києві на гостей чекає справжня подорож у добу Русі. Тут кожен зможе бути не відстороненим глядачем, а частиною життя тої великої епохи. Повне занурення у Древній Київ гості отримають вже увійшовши через дерев'яні ворота до Передгороддя, побачивши монументальні оборонні стіни та Михайлівські ворота висотою з 7-поверхову будівлю, князівські трибуни та вежі, садиби киян і Василівську церкву. Відчути смак і аромат страв Древнього Києва гості зможуть у корчмі та на середньовічній кухні. Княжі кухарі готуватимуть старовинну страву, що згадується в літописах IV століття, - млинці, а також можна буде скуштувати соковиті шашлики, приготовані на відкритому вогнищі, перші страви та смачні напої.

Відчути себе досвідченим вершником можна буде, осідлавши коня, прогулявшись по ристалища або вуличками Древнього Києва. Відчути себе середньовічним захисником міста кожен гість зможе, пострілявши з лука і покидаючи сокири. Дізнатися багато про себе можна буде, відвідавши спадкову знахарку-волхвиню. На ярмарку майстрів кожен зможе придбати середньовічні вироби, щоб оздобити свій будинок ексклюзивним колоритом захоплюючої історії. Відчути дух свободи та адреналіну можна буде, пролетівши на канатному спуску "Політайло" та швидкісний гірці "Змій Горинич". А запастися Древньокиївськими монетами можна буде, самому їх викарбувавши на монетному дворі.

12 і 13 вересня на ристалищі пройде також захоплююче дійство, що не залишить байдужим ані дітей, ані дорослих. Гості побачать кінні роз'їздки та парад княжих прапорів. Тільки в Древньому Києві можна буде побачити стрільбу з лука верхи на коні, а ще – масову кінну атаку. Досвідчені вершники стрілятимуть у кілька мішеней, а на завершення - в живу людину, одягнену в лати.

Гості зможуть побачити давню гру кочівників "козлодрання", що проходить верхи на конях. Учасники гри діляться на команди, а потім у галопі мають закинути козла у ворота суперника. Такого видовища вже точно більше в Україні ніде не побачити!

Відвідувачі Древнього Києва зможуть також приєднатися до князівського квесту і богатирських розваг, а переможці будуть нагороджені смачними млинцями.

Увечері театр Древнього Києва подарує гостям спектакль "Легенда про віщого Олега", що буде супроводжуватися кінними виступами.