На Київщині пройдуть змагання кінних каскадерів

3 та 4 жовтня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври".

Протягом двох днів відважні вершники та вершниці, дорослі й зовсім юні змагатимуться в мистецтві гарцювання (джигітовки) та у віртуозній їзді в упряжках.

"Кентаври" - це фестиваль, що багато років об'єднує провідних українських кінних каскадерів, які мають світову популярність. Учасники фестивалю покажуть свою вміння і таланти, поділяться професійним досвідом і змагатимуться за звання кращого.

Віртуозні наїзники вразять глядачів неймовірними трюками: їзда догори ногами, задом наперед, відразу на двох конях, вони прослизатимуть під конем, вибудовуватимуть "піраміди". І все це на повному скаку! Арабески, обриви, пістолети та французькі хрести...

Крім обов'язкової конкурсної програми пройдуть показові виступи з кращими номерами.

Учасники фестивалю виступатимуть у тісному тандемі з кіньми рідкісних стародавніх порід. Деяким з цих порід налічується кілька тисячоліть!

У перервах між змаганнями з гарцювання на гостей чекає весела пізнавальна театралізована програма на давньослов'янську тематику. Мешканці Древнього Києва запросять відвідувачів взяти участь у цікавих конкурсах, іграх, запальних слов'янських хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Родзинкою фестивальної програми стане турнір зі стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів!

На завершення розважальної програми на гостей чекає яскрава вечірня вогняна програма зі стрільбою з величезного метального знаряддя, требушету, палаючими ядрами.

Всі бажаючі можуть самі опанувати стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (050) 385-20-35 та (044) 461-99-37. І вже з першого заняття ви почнете опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука. Долучіться до бойовим традиціям наших пращурів!

На гостей фестивалю чекає знайомство з унікальними кіньми історичних порід, що зібрані з усього світу в Княжій стайні. До коней можна буде підійти, погладити, сфотографуватися і навіть здійснити прогулянку верхи або в екіпажі.

Гості Древнього Києва дізнаються багато цікавого про життя наших пращурів, відвідавши музеї історичного костюма і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, середньовічного кораблебудування і тортур.

Відпочити та скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на відкритому вогні, можна в середньовічній Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі.

Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а на монетному дворі - викарбувати монету "на щастя". У Княжої костюмерній можна вдягнути вбрання часів Київської Русі та влаштувати незабутню фотосесію для соц.мереж. В гостях у знахарки-волхвині гості, за чашкою трав'яного чаю, зможуть доторкнутися до древніх таємних знань. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. А діти будуть у захваті від яскравого і безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч (за умови попереднього бронювання).

"Парк Київська Русь" - це унікальний комплекс, що не має аналогів у всьому світі. На основі знань сучасної науки відтворюється Древній Київ V-ХІІІ століть у його натуральному розмірі, в масштабі 1: 1.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ відкривається о 10:00. Урочисте відкриття фестивалю о 13:30. Завершення програми суботу, 3 жовтня о 20:00, в неділю, 4 жовтня в 19.00.

* В програмі можливі зміни.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Доїхати можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" в розділі "Контакти".

Ціна квитка: повний квиток для дорослого -250 грн. (знижки при попередній купівлі квитків на сайті), для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.