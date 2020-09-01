На Київщині пройде турнір кінних лучників

5 і 6 вересня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде Княжий турнір кінних лучників. Видовищна шоу-програма зі змаганнями та показовими кінно-трюковими виступами, музеї, майстер-класи, прогулянки на конях, ігри з гостями – все це і навіть більше зробить вихідні всіх відвідувачів дійсно захоплюючими!

У Князівстві Київська Русь на гостей чекає подорож у часі на тисячу років назад, до справжнього, живого середньовічного міста, де на кожного чекають власні історичні відкриття.

Тут на території більше 20 га, на основі знань сучасної науки відтворюється Київ V-XIII століть у повному масштабі, а також тут відроджується атмосфера і дух тої славетної доби. Тільки в Князівстві можна побачити шедеври середньовічної архітектури: монументальну дерев'яну оборонну споруду (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, діючу дерев'яну Василівську церкву Х-го століття. Також відвідувачів чекають музеї та експозиції з облоговими знаряддями, відтвореною бойовою турою Х століття та навіть середньовічна катівня.

Парк "Київська Русь" Прес-служба парку "Київська Русь"

5 і 6 вересня на гостей чекає насичена шоу-програма, присвячена стародавнім бойовим мистецтвам: це і кінно-трюкові виступи, турніри, змагання, показові виступи з використанням середньовічної бойової амуніції, а також театралізовані постановки на історичну тематику і давньослов'янські забави.

Ключовою подією цих вихідних стане Княжий турнір кінних лучників. У ці дні до Древнього Києва з'їдуться спортсмени-віртуози, щоб змагатися у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку.

Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів. Змагання кінних лучників пройдуть в Древньокиївському стилі в кількох номінаціях. Конкуренція між учасниками буде жорсткою, адже переможці турніру отримають можливість взяти участь у Відкритому Чемпіонаті України з верхової стрільби з лука "Скіфи", що пройде у Древньому Києві 17-18 жовтня 2020 р.

У Князівстві можна і самому опанувати стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників. Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (050) 385-20-35 та (044) 461-99-37. І вже з першого заняття ви почнете опановувати мистецтво управління конем і влучної стрільби з лука. Долучайтеся до бойових традицій наших пращурів!

Парк "Київська Русь" Прес-служба парку "Київська Русь"

Спортсмени та актори-каскадери виступатимуть у тандемі з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже вони були привезені до нашої країни в єдиному екземплярі.

Відвідувачі дізнаються багато цікавого про особливості та походження цих порід і про те, які видатні історичні особистості їздили на представниках тієї чи іншої породи. Кожен відвідувач зможе підійти до коней, погладити їх, сфотографуватися і проїхати верхи або в екіпажі.

Гості Древнього Києва будуть не просто спостерігати за тим, що відбувається на сцені, а й стануть активними учасниками вистави, взявши участь у веселих і цікавих іграх і конкурсах, слов'янських забавах, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Дізнатися багато цікавих фактів про життя наших пращурів можна відвідавши музеї та експозиції. У середньовічному тирі можна навчитися стрільбі з лука і метанню ножів, на монетному дворі - карбувати стародавні монети, а в Княжій костюмерній - вдягнути історичні вбрання часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них. Любителів екстриму чекає потужний заряд адреналіну від швидкісний гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло" з маршрутами різної протяжності та складності. В антуражній корчмі та в альтанках на свіжому повітрі можна скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі. В гостях у Волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. А в середньовічній крамниці чекають оригінальні сувеніри ручної роботи. Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч у будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі, в унікальних кімнатах середньовічного антуражу або в кемпінгу (зі своїм наметом) на території Парку (за умови попереднього бронювання).

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться близько 13:30. * В програмі можливі зміни.

Древній Київ розташований у 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Парк "Київська Русь" Прес-служба парку "Київська Русь"

Дістатися можна на своєму автомобілі або громадським транспортом. Розклад маршруток можна дізнатися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" у розділі "Контакти".

Ціна квитка: повний квиток для дорослого -200 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 80 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

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