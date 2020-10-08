На Київщині покажуть стародавню "живу" колекцію

10 і 11 жовтня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує у захоплюючу подорож у часи Київської Русі та познайомитися з кіньми рідкісних історичних порід. На гостей чекає цікава і пізнавальна програма на давньослов'янську тематику з кінно-трюкових виступами, веселими іграми, майстер-класами, а також катання на конях, музеї, експозиції, смачні гарячі страви з багаття, екстремальні атракціони. І все це у справжньому, живому середньовічному місті!

На календарі середина осені, а за вікном - останні теплі сонячні дні цього року. А тому не можна втрачати можливість провести вихідні в екологічно чистому місці, оздоровитися й отримати потужний заряд позитиву від знайомства унікальними кіньми та дізнатися багато нового і цікавого про історію нашої країни.

У Князівстві Київська Русь на основі сучасних наукових знань, в реальному розмірі відтворюється Київ V-ХIII століть у межах історичного центру, відомого як Дитинець Києва (або Град Володимира). У Князівстві можна побачити, якою, насправді, була столиця нашої батьківщини за Середньовіччя. Тут у точній відповідності з технологіями та з використанням матеріалів, властивим зодчеству Київської Русі, відтворено багато втрачених архітектурних шедеврів. Тільки тут можна побачити монументальну оборонну споруду "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, садиби киян Х-ХII століть, унікальну діючу Василівську церкву Х-го століття. На території Древнього Києва відкриті музеї та експозиції з унікальним човнем вікінгів, величезними діючими облоговими знаряддями - требушетами, є навіть середньовічна катівня.

Кожен гість Князівства відчує себе повноправним мешканцем Київської Русі. Тут можна прогулятися стародавніми вуличками, затамувавши подих від величної архітектури, побачити середньовічних жителів в автентичних нарядах і проїхатися верхи на конях із Княжої стайні. Тут можна, буквально, доторкнутися до історії - почути скрип возових коліс, приміряти шолом і кольчугу, сісти в сідло бойового коня, вловити запахи гончарної глини та дерев'яних будівель. Тут на кожного чекають його власні історичні відкриття.

10 і 11 жовтня розважальна програма буде присвячена коням рідкісних історичних порід, зібраних із різних куточків світу в Княжій стайні Древнього Києва. Представників деяких порід можна побачити тільки в Князівстві, адже їх було привезено в Україну в єдиному екземплярі. Гості Древнього Києва дізнаються багато цікавого про історію цих порід, їх особливості та про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи. Кожен зможе підійти до цих прекрасних коней, погладити, сфотографуватися з ними та навіть здійснити прогулянку верхи або в екіпажі.

Ці унікальні коні будуть головними "зірками програми", звичайно, в тандемі з досвідченими вершниками, акторами-каскадерами кінно-трюкового театру Древнього Києва. У ці дні вони покажуть свої вміння і вразять глядачів бездоганним гарцюванням і показовими виступами зі стародавніх бойових мистецтв.

Також жителі Древнього Києва підготували для гостей ще безліч розваг: театралізовані постановки на давньослов'янську тематику, цікаві та пізнавальні для дітей і дорослих веселі ігри та конкурси, запальні слов'янські хороводи, майстер-класи, танцювальні флеш-моби.

Відвідувачі Князівства будуть не тільки спостерігати за дійством, а й самі зможуть взяти участь у веселих забавах.

Тут кожен гість відчує себе повноправним мешканцем Древнього Києва. У Князівстві можна постріляти з лука і покидати ножі в середньовічному тирі, викарбувати монети "на щастя" за стародавньою технологією, покататися на конях верхи та в екіпажі, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. В гостях у знахарки-волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. Любителі екстремальних розваг зможуть пролетіти над лісом по канатному спуску "Політайло" і швидкісний гірці "Змій Горинич". А на дітей чекає яскравий і безпечний мотузковий куб-лабіринт "Мишоловка". У середньовічній крамниці чекають оригінальні сувеніри ручної роботи.

Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати", в хостелі, в унікальних кімнатах середньовічного антуражу або в кемпінгу (зі своїм наметом) на території Парку (за умови попереднього бронювання).

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться близько 13:30.

* У програмі можливі зміни.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.