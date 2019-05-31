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На казковому острові оголосили вакансію мрії: але є заковика

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У графстві Корнуолл на острові Сейнт-Майкл-Маунт відкрита вакансія садівника, який на час своєї роботи отримає будинок біля узбережжя Атлантичного океану.

Про це повідомляє Mirror.

На "казковому" острові шукають садівника для замка, який, працюючи в саду, "буде моторним, як козел", тому що претендента на посаду чекає складна і копітка робота.

На казковому острові оголосили вакансію мрії: але є заковика

Потенційний працівник отримає в своє розпорядження будинок з терасою в вікторіанському стилі з кількома кімнатами з видом на замок і узбережжя. Також головному садівнику покладається зарплата в 28 тисяч фунтів стерлінгів.

На казковому острові оголосили вакансію мрії: але є заковика

Туристи і шанувальники пам'яток назвали дану вакансію "роботою мрії"

"Яка приголомшлива робота!"; "Хто б не отримав цю роботу, той справжній щасливчик", - пишуть у відгуках на вакансію.

Втім, в описі посади мова йде про те, що садівництво на скелі посеред моря – не для людей зі слабкими нервами.

На казковому острові оголосили вакансію мрії: але є заковика

Крім того, існують вакансії менеджера острова і керуючого замком. За виконання функцій менеджера, в обов'язки якого входить управління всім господарством на острові, обіцяють до 30 тисяч фунтів.

Останній день подачі резюме на вакансії – 7 червня.

Тим часом неймовірна пропозиція "роботи мрії" з'явилася на Ямайці, де раніше один з барів знаходився в пошуку бармена.

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Жукова Валентина
Жукова Валентина
Спaси6o всeм тeм, кто показал мнe caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁c3lwvpg Простo прoйдя простoй опрoс пoлучила почти полyгoдовую зapплату)) Пользyйтеcь, пока еcть вoзможность=)
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