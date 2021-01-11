Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) розширило список країн "червоної" та "зеленої" зон епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

У ньому міститься 198 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нові дані датовані 7 січня, міністерство опублікувало їх на своєму сайті із затримкою через свята.

Так, ще 29 країн додали до переліку місць зі значним поширенням коронавірусу, через що він збільшився до 78. Зазначається, що це трапилося через падіння рівня захворюваності в Україні порівняно з цими державами.

Знизився і показник хворих на COVID-19 – із 315,3 до 106,8 випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів. Тож до списку "червоних" увійшли всі країни, де цей показник вищий.

До них належать Польща, Литва, Чехія, Білорусь, Росія, Італія, Домініканська республіка й ОАЕ.

Натомість із "зеленої" в "червону" зону перейшли Канада, Іспанія, Мальта, Франція, Албанія, Боснія і Герцеговина, Туніс, Вірменія, Бельгія, Болгарія, Ірландія і Норвегія.

З популярних туристичних напрямків, відкритих для туристів із України, у "зеленій" зоні залишився тільки Єгипет. Туреччина, як і раніше, у "червоній".

МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон moz.gov.ua

Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 moz.gov.ua

Країни "червоної" і "зеленої" зон moz.gov.ua

Країни "зеленої" зони moz.gov.ua

Країни з незначним поширенням COVID-19, за даними МОЗ moz.gov.ua

Держави "зеленої" зони moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня через карантин українці застрягли в аеропорту Барахас (Мадрид, Іспанія). Зокрема, навіть діти провели в "сірій зоні" 5 днів.