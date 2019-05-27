Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

Молодята Потап і Настя проводять медовий місяць в сонячній Туреччині. Вони зупинили свій вибір на 5-зірковому Maxx Royal Kemer Resort & Spa у Кемері.

Закохані будуть відпочивати в цьому люкс-готелі протягом 10 днів. Пару супроводжують також дві подруги сім'ї: дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня і Люда Голубицька, засновниця івент-агентства GG Project, пише "Страна".

Готель розташований в 60 км від аеропорту міста Анталья. Знаходиться на першій лінії і має пляжі в двох лагунах.

Курортний комплекс Maxx Royal Kemer вражає своїм розмахом і широким вибором послуг категорії "люкс": розкішні сьюти і вілли з приватними басейнами, аквапарк, дитячий комплекс Maxxi Land, СПА-центр, своя вулиця ресторанів і барів, спорт і розваги на будь-який смак, а також різні заходи і шоу.

У червні доба проживання на віллі з трьома спальнями обійдеться у 3,5 тисячі доларів. Готель працює по системі "максимум все включено".

На сайті Tripadvisor у готелю безліч позитивних відгуків, Royal Kemer Resort & Spa відвідувачі називають шикарним місцем, яке конкурує з найкращими готелями ОАЕ або Домінікани.

Але є і низка негативних відгуків. З недоліків готелю називають часті перепади напруги в електросистемі і масові заїзди галасливих туристів, які "випивають весь пристойний алкоголь".

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