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Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

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Молодята Потап і Настя проводять медовий місяць в сонячній Туреччині. Вони зупинили свій вибір на 5-зірковому Maxx Royal Kemer Resort & Spa у Кемері.

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

Закохані будуть відпочивати в цьому люкс-готелі протягом 10 днів. Пару супроводжують також дві подруги сім'ї: дизайнер Аня Андрійчук-Завгородня і Люда Голубицька, засновниця івент-агентства GG Project, пише "Страна".

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

Готель розташований в 60 км від аеропорту міста Анталья. Знаходиться на першій лінії і має пляжі в двох лагунах.

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

Курортний комплекс Maxx Royal Kemer вражає своїм розмахом і широким вибором послуг категорії "люкс": розкішні сьюти і вілли з приватними басейнами, аквапарк, дитячий комплекс Maxxi Land, СПА-центр, своя вулиця ресторанів і барів, спорт і розваги на будь-який смак, а також різні заходи і шоу.

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

У червні доба проживання на віллі з трьома спальнями обійдеться у 3,5 тисячі доларів. Готель працює по системі "максимум все включено".

На сайті Tripadvisor у готелю безліч позитивних відгуків, Royal Kemer Resort & Spa відвідувачі називають шикарним місцем, яке конкурує з найкращими готелями ОАЕ або Домінікани.

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки
Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки
Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

Але є і низка негативних відгуків. З недоліків готелю називають часті перепади напруги в електросистемі і масові заїзди галасливих туристів, які "випивають весь пристойний алкоголь".

Maxx Royal Kemer Resort: що за готель обрали Потап і Настя для медового місяця, відгуки

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Гаврикова Люба
Гаврикова Люба
Огpoмноe cпaсибо вceм тем, кто пoказал мнe этот чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁e6w02d Пpоcто пpoйдя пpоcтoй опроc пoлyчила почти полyгодoвyю заpплaтy)) Пoльзyйтecь, пoкa ещe ecть возможность=)
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