Люблю Україну до одуру. З розуму я зійшов, коли почав більше їздити нашою країною. Чим глибше пірнав у неї – тим сильніше розумів, що нічого я про неньку не знаю. Копирсався в історії, їжі, культурі, подорожував та шукав відповіді на свої питання. Раджу вам зробити те ж саме. До того ж, час та обставини спонукають. Вважайте, що всесвіт дав вам можливість дослідити своє українське "я". Побудувати втрачений зв’язок. І будете ви стояти десь на вершині гори чи посеред безмежного поля та думати "я – українець, це моя земля, і я її до біса люблю". Куди треба обов'язково поїхати та на що дивитися – я вам підкажу. Бо попитав своїх друзів, що знаються на цьому ділі краще за всіх.
Відповідь від Богдана Логвиненко, засновника Ukrainer:
1. Каньйон в Актовому (я не знав, що у нас є таке неземне місце)
2. Бакота – затоплене село
3. Аджигольський маяк
4. Джарилгач – там круте море та взагалі краса
5. Пелікани в Дельті Дунаю
6. Асканія-Нова – дика Україна
7. Синевир - озеро, гори, кайф
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Наскільки це красивезно – дивіться тут
Відповідь від Лали Тарапакиної:
1. Бірючий острів на Азовському морі
2. Черепашинецький кар‘єр – кажуть, що це українські Мальдіви
3. Тальне (палац графа Шувалова, річка Гірський Тікич)
Дякуйте моїм друзям, зберігайте інфу, гугліть, кидайтеся в шок, потім відривайте щелепи від підлоги та вирушайте у мандрівку Україною. Знайомтеся з цією красунею наново. Цьом.
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