Люблю Україну до одуру. З розуму я зійшов, коли почав більше їздити нашою країною. Чим глибше пірнав у неї – тим сильніше розумів, що нічого я про неньку не знаю. Копирсався в історії, їжі, культурі, подорожував та шукав відповіді на свої питання. Раджу вам зробити те ж саме. До того ж, час та обставини спонукають. Вважайте, що всесвіт дав вам можливість дослідити своє українське "я". Побудувати втрачений зв’язок. І будете ви стояти десь на вершині гори чи посеред безмежного поля та думати "я – українець, це моя земля, і я її до біса люблю". Куди треба обов'язково поїхати та на що дивитися – я вам підкажу. Бо попитав своїх друзів, що знаються на цьому ділі краще за всіх.

Відповідь від Богдана Логвиненко, засновника Ukrainer:

1. Каньйон в Актовому (я не знав, що у нас є таке неземне місце)

2. Бакота – затоплене село

3. Аджигольський маяк

4. Джарилгач – там круте море та взагалі краса

5. Пелікани в Дельті Дунаю

6. Асканія-Нова – дика Україна

7. Синевир - озеро, гори, кайф

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Наскільки це красивезно – дивіться тут

Відповідь від Лали Тарапакиної:

1. Бірючий острів на Азовському морі

2. Черепашинецький кар‘єр – кажуть, що це українські Мальдіви

3. Тальне (палац графа Шувалова, річка Гірський Тікич)

Дякуйте моїм друзям, зберігайте інфу, гугліть, кидайтеся в шок, потім відривайте щелепи від підлоги та вирушайте у мандрівку Україною. Знайомтеся з цією красунею наново. Цьом.

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