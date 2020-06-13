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13 червня • оновлено в 18:28
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Євген Клопотенко
Євген Клопотенко
Кулінарний експерт Всі статті автора

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

1.4т

Люблю Україну до одуру. З розуму я зійшов, коли почав більше їздити нашою країною. Чим глибше пірнав у неї – тим сильніше розумів, що нічого я про неньку не знаю. Копирсався в історії, їжі, культурі, подорожував та шукав відповіді на свої питання. Раджу вам зробити те ж саме. До того ж, час та обставини спонукають. Вважайте, що всесвіт дав вам можливість дослідити своє українське "я". Побудувати втрачений зв’язок. І будете ви стояти десь на вершині гори чи посеред безмежного поля та думати "я – українець, це моя земля, і я її до біса люблю". Куди треба обов'язково поїхати та на що дивитися – я вам підкажу. Бо попитав своїх друзів, що знаються на цьому ділі краще за всіх.

Відповідь від Богдана Логвиненко, засновника Ukrainer:

1. Каньйон в Актовому (я не знав, що у нас є таке неземне місце)

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

2. Бакота – затоплене село

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

3. Аджигольський маяк

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

4. Джарилгач – там круте море та взагалі краса

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

5. Пелікани в Дельті Дунаю

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

6. Асканія-Нова – дика Україна

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

7. Синевир - озеро, гори, кайф

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

Наскільки це красивезно – дивіться тут

Відповідь від Лали Тарапакиної:

1. Бірючий острів на Азовському морі

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

2. Черепашинецький кар‘єр – кажуть, що це українські Мальдіви

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

3. Тальне (палац графа Шувалова, річка Гірський Тікич)

Люблю Україну до одуру: місця, від яких ви очманієте

Дякуйте моїм друзям, зберігайте інфу, гугліть, кидайтеся в шок, потім відривайте щелепи від підлоги та вирушайте у мандрівку Україною. Знайомтеся з цією красунею наново. Цьом.

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Автор
Євген Клопотенко Євген Клопотенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Євгенія Клопотенко
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