Літо в Грузії 2020: скільки коштуватиме переліт і відпочинок для українців

З 1 липня Грузія відкриває міжнародний туризм. Це одна з небагатьох країн, куди українці зможуть відправитися у найближчому майбутньому.

Батумі і Тбілісі – два найпопулярніші туристичні напрямки Грузії. Скільки коштуватиме переліт для українців, у скільки обійдеться проживання і які обмеження чекають на туристів, дізнавався OBOZREVATEL.

Батумі

Переліт

Найвигідніші пропозиції авіакомпанії дають при вильоті з Києва. Переліт в економ-класі Київ-Батумі-Київ з багажем і ручною поклажею обійдеться від 4450 грн.

Житло

Апартаменти в 50 м від моря можна зняти від 3900* грн. Житло недалеко від аквапарку "Батумі" на 3 лінії можна зняти за 2400 грн, а за апартаменти в цьому ж районі, але на 1 лінії та з видом на море доведеться віддати від 5000 грн. Бюджетний номер (окремі ліжка, Wi-Fi, телевізор, холодильник) поблизу порту – від 3100 грн.

В цілому, за 6000 грн можна знайти варіанти проживання на першій і другій лінії. Апартаменти і готельні номери поблизу головних визначних пам'яток Батумі (Батумського бульвару, зоопарку тощо) обійдуться дорожче – ціни варіюються від 7500 грн до 15000 грн.

*Всі ціни вказані за період 7 ночей для 2 дорослих.

Батумі shutterstock.com

Тбілісі

Переліт

Квиток економ-класу в обидва кінці можна придбати за 4500 грн. У вартість включена тільки ручна поклажа. За багаж доведеться доплатити окремо – від 1300 грн за 1 місце.

Житло

Ціни на номери в центрі міста стартують від 3000 грн за 7 днів відпочинку для двох. Проживання зі сніданками обійдеться в середньому 5-6 тисяч гривень. За тиждень проживання у 5-зірковому готелі доведеться віддати від 25000 грн.

Тбілісі shutterstock.com

Умови в'їзду для туристів і правила безпеки

Турист, що в'їжджає в Грузію, повинен мати на руках аналіз актуального 72-годинного ПЛР-тесту.

Крім того, відповідно до рекомендацій МОЗ Грузії, туристи і жителі країни зобов'язані:

в готелях: використовувати маски в загальних закритих приміщеннях готелів та дотримуватися соціальної дистанції;

в торгових центрах: при вході необхідно буде виміряти температуру, пройти через дезобарьер і обробити руки дезинфікуючим розчином; використовувати захисну маску; дотримуватися двометрової соціальної дистанції;

в ліфтах: пасажири повинні стояти спиною один до одного; одночасно в кабіні може перебувати не більше 4 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула у своєму блозі привітав Грузію з Днем Незалежності.