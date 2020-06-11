Головна Новини
11 червня • оновлено в 06:42
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Місця

Літо в Грузії 2020: скільки коштуватиме переліт і відпочинок для українців

2.5т
Читати матеріал російською

З 1 липня Грузія відкриває міжнародний туризм. Це одна з небагатьох країн, куди українці зможуть відправитися у найближчому майбутньому.

Батумі і Тбілісі – два найпопулярніші туристичні напрямки Грузії. Скільки коштуватиме переліт для українців, у скільки обійдеться проживання і які обмеження чекають на туристів, дізнавався OBOZREVATEL.

Батумі

Переліт

Найвигідніші пропозиції авіакомпанії дають при вильоті з Києва. Переліт в економ-класі Київ-Батумі-Київ з багажем і ручною поклажею обійдеться від 4450 грн.

Житло

Апартаменти в 50 м від моря можна зняти від 3900* грн. Житло недалеко від аквапарку "Батумі" на 3 лінії можна зняти за 2400 грн, а за апартаменти в цьому ж районі, але на 1 лінії та з видом на море доведеться віддати від 5000 грн. Бюджетний номер (окремі ліжка, Wi-Fi, телевізор, холодильник) поблизу порту – від 3100 грн.

В цілому, за 6000 грн можна знайти варіанти проживання на першій і другій лінії. Апартаменти і готельні номери поблизу головних визначних пам'яток Батумі (Батумського бульвару, зоопарку тощо) обійдуться дорожче – ціни варіюються від 7500 грн до 15000 грн.

*Всі ціни вказані за період 7 ночей для 2 дорослих.

Батумі

Батумі

shutterstock.com

Тбілісі

Переліт

Квиток економ-класу в обидва кінці можна придбати за 4500 грн. У вартість включена тільки ручна поклажа. За багаж доведеться доплатити окремо – від 1300 грн за 1 місце.

Житло

Ціни на номери в центрі міста стартують від 3000 грн за 7 днів відпочинку для двох. Проживання зі сніданками обійдеться в середньому 5-6 тисяч гривень. За тиждень проживання у 5-зірковому готелі доведеться віддати від 25000 грн.

Тбілісі

Тбілісі

shutterstock.com

Умови в'їзду для туристів і правила безпеки

Турист, що в'їжджає в Грузію, повинен мати на руках аналіз актуального 72-годинного ПЛР-тесту.

Крім того, відповідно до рекомендацій МОЗ Грузії, туристи і жителі країни зобов'язані:

  • в готелях: використовувати маски в загальних закритих приміщеннях готелів та дотримуватися соціальної дистанції;

  • в торгових центрах: при вході необхідно буде виміряти температуру, пройти через дезобарьер і обробити руки дезинфікуючим розчином; використовувати захисну маску; дотримуватися двометрової соціальної дистанції;

  • в ліфтах: пасажири повинні стояти спиною один до одного; одночасно в кабіні може перебувати не більше 4 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 країн, з якими Україна може відновити авіасполучення.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула у своєму блозі привітав Грузію з Днем Незалежності.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Євгенія Синяк
Теми
відпочинок Літній відпочинок
Місце
Грузія
Теги
туризм відпочінок ціни на відпочинок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Travel Місця

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги