Курорти в Бердянську та Кирилівці захопили медузи: фото і відео від туристів
На курортах Азовського моря в Бердянську та Кирилівці на вихідних трапився шторм. До того ж пляжі опинився під "атакою" медуз.
Як повідомляє "Апостроф", 29 червня на пляжі Ліски (Бердянськ) вирував шторм. Однак відпочиваючі все одно збиралися на березі, не дивлячись на високі хвилі і сильний вітер.
Також на пляжах Кирилівки і Бердянська після бурхливого шторму ближче до берега винесло величезна кількість медуз.
Фото і відео з морськими мешканцями українці викладали в соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, що вода буквально кишить медузами.
Нагадаємо, що раніше узбережжі Азовського моря, зокрема пляжі Бердянська, заповнили великі медузи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, берег Азовського моря в Бердянську наповнили небезпечні медузи. Контакт людини з медузами підвиду корнерот викликає сильні опіки.