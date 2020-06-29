Курорти в Бердянську та Кирилівці захопили медузи: фото і відео від туристів

Тимур Григоренко Місця 13:52, 29.06.2020 Оновлено: 14:03, 29.06.2020

На курортах Азовського моря в Бердянську та Кирилівці на вихідних трапився шторм. До того ж пляжі опинився під "атакою" медуз.

Як повідомляє "Апостроф", 29 червня на пляжі Ліски (Бердянськ) вирував шторм. Однак відпочиваючі все одно збиралися на березі, не дивлячись на високі хвилі і сильний вітер.

Також на пляжах Кирилівки і Бердянська після бурхливого шторму ближче до берега винесло величезна кількість медуз.

Медузи на пляжі
Соц мережі

Фото і відео з морськими мешканцями українці викладали в соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, що вода буквально кишить медузами.

Нагадаємо, що раніше узбережжі Азовського моря, зокрема пляжі Бердянська, заповнили великі медузи.

Медузи на пляжі
Соц мережі
Медузи на пляжі
Соц мережі
Медузи на пляжі
Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, берег Азовського моря в Бердянську наповнили небезпечні медузи. Контакт людини з медузами підвиду корнерот викликає сильні опіки.

Коментувати
Travel Місця

Дивіться також

Вторжение Путина в Украину - начало реванша за проигранную Третью мировую

Блогер з Житомира посадив за кермо дитину на швидкості 100 км/год. Відео

Лорак, Кіркоров, Басков в списку народних артистів України – журналіст

Василь Сліпак покинув Париж заради Донбасу і загинув від кулі снайпера: спогади побратима про боротьбу співака-воїна

У Китаї заявили про успішне випробування вакцини проти COVID-19