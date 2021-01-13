Кулеба сказав, коли в України закінчаться проблеми з безвізом

Єдиною реальною проблемою щодо безвізу для України й не тільки нині є пандемія коронавірусу.

Європейський Союз зніме для українців обмеження на перетин кордонів у разі, якщо в нашій країні спостерігатиметься позитивна динаміка з COVID-19. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив міністр закордонних справ Дмитро Кублеба.

"ЄС визначив чіткий перелік критеріїв, згідно з якими ухвалюється це рішення. Щойно ми впишемося у них – а там ключове це обсяг та динаміка захворюваності – я вас запевняю, що всі проблеми для безвізу одразу зникнуть", – висловив переконання він.

За його словами, це не особливе ставлення ЄС до українців, а це загальна політика, зумовлена винятково страхом перед поширенням коронавірусу в Євросоюзі.

Міністр додав, що пандемія загалом "створила фестиваль паніки та істерики" у світі, коли навіть країни Шенгену закривалися одна від одної.

Повне інтерв’ю журналіста OBOZREVATEL із главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба розповів, чому в Україні заблокований безвіз із ЄС, а також уточнив, що жодних політичних чи юридичних проблем із ним немає.