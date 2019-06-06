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Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

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Є безліч маршрутів, за якими можна відправитися на велосипеді в подорож через гірські хребти, вздовж річок і моря в Європі.

Про це з посиланням на досвідчених велосипедистів пише The Guardian.

Кращим маршрутом за підсумками голосування визнали подорож навколо Боденського озера, - вирушати туди краще у вересні по бездорожній велосипедній доріжці Бодензеє-Радвег протяжністю в 260 км через Німеччину, Австрію і Швейцарію.

По дорозі є багато кемпінгів і курортів, можна скоротити час на поромах, побачити засніжені Альпи на півдні, терасні виноградники, яблуневі сади і церкви з куполоподібними луками.

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Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

Іншим хорошим маршрутом називають петлю навколо природного парку Понга в Іспанії. Краще доїхати на авто до першої безкоштовної парковки на AS261 (біля розв'язки N625), взяти велосипед і вирушити проти годинникової стрілки навколо парку.

Маршрут йде по річці Понга через села з видом на гори.

Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

Ще одним приголомшливим маршрутом для велосипедистів називають долину Семуа в південній Бельгії, там можна їхати близько 30 кілометрів уздовж річки в оточенні пишних лісистих пагорбів.

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На шляху зустрічається абатство Орвал, де можна покуштувати пиво і сир, "найкрасивіше валонське село" Шассіпьєр, середньовічне місто Бульйон з замком.

Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

Захоплюючий маршрут проходить в Camping de la Dune Bleue (можна зупинитися за суму від 14 євро за ніч, менше 500 грн) в Lac d'Hourtin-Carcans, Франція.

Там можна їхати через незаймані піщані дюни, вкриті сосновими лісами, виїхати в Лаканау-Осеан по узбережжю, не стикаючись ні з людьми, ні з машинами.

Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

Вальтелліна, Італія, пропонує уздовж річки Адда 114-кілометровий сімейний маршрут від міста Борміо до озера Комо, він проходить через луки, села, виноградники і фруктові сади.

В районі є прокат велосипедів, багато місць для пікніка, ресторанів, готелів.

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Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

На узбережжі Чорногорії є величезна Которська затока, уздовж якої можна поїхати на велосипеді по береговій лінії, побачити її з усіх боків.

Маршрут простягається на близько 40 кілометрів, уздовж нього є багато місць для купання, барів і кафе, пунктів прокату велосипедів.

Куди поїхати на велосипеді по Європі: перевірені маршрути

Також відмінні маршрути є на Майорці, в Норвегії, Швейцарії, Австрії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які гроші краще не брати в подорож по Європі.

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