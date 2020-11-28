Куди поїхати на Новий рік за кордон: відкриті для українців країни й ціни

Відсвяткувати Новий рік за кордоном – мрія багатьох українців. Однак пандемія внесла свої корективи в плани тих, хто звик зустрічати новорічні свята не вдома.

Попри те, що багато країн у зв'язку з нестабільною ситуацією у світі через коронавірус закрили кордони, деякі держави все ж приймають туристів. Але, відправляючись за кордон, потрібно знати про останні події, оскільки країни можуть різко змінювати правила в'їзду для мандрівників.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL директорка українського турагенства Ірина Дроздова розповіла, в яких країнах можна зустріти Новий рік і Різдво, і назвала актуальні ціни на відпочинок у свята.

Відпочинок на Новий рік у теплих країнах

Одним із найпопулярніших напрямів на новорічні свята є Єгипет, який відкритий для туристів з України. Якщо раніше українці могли вільно приїжджати в цю країну, то тепер для в'їзду потрібен негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття в Єгипет.

Під час пандемії коронавірусу на курортах Єгипту значно менше відпочивальників, ніж зазвичай, готелі не заповнені повністю, контактів між туристами – мінімум.

Вартість відпочинку на Новий рік у Єгипті:

Від $350-400 із харчуванням "все включено". Ціна вказана за одну людину з урахуванням авіаперельоту, тривалість туру 7-10 ночей із заїздом з 26-28.12.20

У вартість входить медична страховка, зокрема покриває лікування COVID-19. За бажанням, можна докупити різні покращені послуги із ширшим спектром дії в кожному окремому випадку. Вартість підвищеного поліса варіюється від 350 до 1500 грн/ос.

Єгипет. Depositphotos

Зустріти Новий рік 2021 за кордоном українці зможуть і в ОАЕ. У туристів є можливість вибирати і міські, і прибережні готелі.

Із 3 жовтня 2020, щоб потрапити українцям в ОАЕ, потрібно пройти додатковий безкоштовний тест після прибуття в аеропорт DXB. Крім того, також потрібно надати негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 96 годин до перетину кордону.

Вартість відпочинку на Новий рік в ОАЕ:

Від $600, готель у центрі Дубая зі сніданками, від $750 – пляжні готелі. Ціна вказана за одну людину з урахуванням авіаперельоту, тривалість туру 7-10 ночей із заїздом з 26-28.12.20

У ціну входить медична страховка, зокрема покриває лікування коронавірусу.

ОАЕ. Depositphotos

Відпочити та зустріти новорічні свята українцям випаде можливість біля Карибського моря в Домінікані.

Однак із 29 листопада уряд Домініканської Республіки вводить єдину електронну анкету для всіх, хто в'їжджає в країну туристів, із 1 січня вона стане обов'язковою. Крім того, під час перетину кордону країни довідка про відсутність COVID-19 не потрібна, туристів в аеропортах перевірятимуть на коронавірус вибірково. Також мандрівникам запропонують безкоштовні страховки від COVID-19.

Вартість відпочинку на Новий рік у Домінікані:

Від $1900 харчування "все включено". Ціна вказана за одну людину з урахуванням авіаперельоту, тривалість туру 7-10 ночей із заїздом з 26-28.12.20

Домінікана. Depositphotos

Вирушаючи на відпочинок у Танзанію, туристи можуть не хвилюватися за здоров'я через пандемію, оскільки в країні дотримуються всіх правил безпеки: співробітники аеропорту й готелів завжди в масках, усі місця загального користування обладнані санітайзерами, вхід у ресторани виключно тільки в масках. За офіційною статистикою, за весь час пандемії в Танзанії зареєстровано лише 509 випадків коронавірусу.

Ця країна не вимагає ПЛР-тестів, а також не потрібно дотримуватися карантину. У туристів в аеропорту вимірюють температуру, а також просять заповнити невелику анкету. Якщо будуть підозри на коронавірус, мандрівників можуть попросити здати тест і пройти 14-денний карантин у разі, якщо він виявиться позитивним.

Вартість відпочинку в Танзанії, о-в Занзібар

Від $930 зі сніданками. Ціна вказана за одну людину з урахуванням авіаперельоту, тривалість туру 7-10 ночей із заїздом з 26-28.12.20

У вартість входить медична страховка, зокрема покриває лікування COVID-19.

Танзанія. Depositphotos

Провести Новий рік із кокосом у руці, насолоджуючись сонцем і морем, українці зможуть на Мальдівах, оскільки ця країна зараз дуже популярна через дешеві тури.

Під час в'їзду на острови всі іноземці, за винятком дітей до 1 року, зобов'язані мати при собі негативні ПЛР-тести на COVID-19 англійською мовою. Тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до вильоту.

Також за 24 години до прибуття на Мальдіви необхідно отримати QR-код після заповнення спеціальної анкети Traveller Health Declaration на офіційному імміграційному сайті уряду. Аналогічну процедуру необхідно повторити перед зворотнім вильотом – не раніше, ніж за 24 години до рейсу.

Вартість туру на Новий рік на Мальдіви:

Від $985 у хостелі зі сніданками, від $1690 в готелях 4* із повним харчуванням. Ціна вказана за одну людину з урахуванням авіаперельоту, тривалість туру 7-10 ночей із заїздом з 26-28.12.20

У пакетний тур входить медична страховка, зокрема покриває лікування коронавірусу, додатково, за бажанням, можна докупити різні послуги із ширшим спектром дії в кожному окремому випадку. Вартість підвищеного поліса варіюється від 350 до 1500 грн/ос.

Мальдіви. Depositphotos

Відпочинок на гірськолижних курортах

Для шанувальників гірськолижного відпочинку теж є кілька напрямів: зимові курорти Туреччини, Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Екскурсійні тури пропонуються до Туреччини: Стамбул, Каппадокія, Памуккале; деякі країни Балканського регіону: Чорногорія, Сербія, Македонія, крім екскурсійних маршрутів, тут рекомендується й лікувально-профілактичний відпочинок із теплими термальними водами.

Новорічний вікенд у Стамбулі від €189 за ос.

Гірськолижний тур у Болгарію від €350 за ос. з авіа та сніданками

Гірськолижна Туреччина від €900 за ос. з авіа та сніданком + вечеря

До кожного пакетного туру входитиме медична страховка, зокрема покриває лікування COVID-19.

Гірськолижний курорт у Болгарії. Depositphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований список найбільш популярних напрямів для подорожей по Україні на Новий рік і Різдво.