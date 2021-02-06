Куди поїхати на 14 лютого: топ романтичних місць в Україні для закоханих

14 лютого – свято всіх закоханих і чудовий привід провести цей день із другою половинкою. Його можна зробити таким, що запам'ятається не лише завдяки подарункам, але й отриманим незабутнім враженням від спільної подорожі.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL директорка туристичного агентства Наталія Селезньова назвала найкращі міста України для романтичного вікенду на День святого Валентина.

Романтичний відпочинок у Буковелі

Провести 14 лютого в товаристві коханої людини можна і на курорті Буковель. Такий варіант підійде не тільки шанувальникам активного зимового відпочинку, а й тим, хто хоче усамітнитися на природі. У лютому погода створила всі умови, щоб покататися на лижвах, можна навіть влаштувати собі relax в акваклубі (Voda Club), карпатських чанах або СПА на території свого готелю.

Пам'ятки в Буковелі: Введенська церква, Женецький водоспад (водоспад Гук), сувенірний ринок у Яремче, ресторан-музей "Гуцульщина", розважальний центр "Бука".

Ціна за добу в невеликому готелі в Буковелі стартує від 1500 грн, 3000 – в "пухирчастому" готелі, і від 6000 гривень у мінімальній категорії готелю класу люкс.

Зимовий вікенд у Полтаві

Полтава – дуже романтичне й затишне місто, де можна провести 14 лютого: прогулятися центральною пішохідною вулицею з безліччю цікавих кафе, подивитися на місто й Ворсклу з оглядового майданчика біля "Білої альтанки".

Пам'ятки в Полтаві: Біла альтанка, Кругла площа, Сампсоніївська церква, полтавський дендропарк, художній музей і філармонія.

Вартість апартаментів у центрі міста Полтави – від 600 грн за добу.

За 14 км від Полтави розташований гірськолижний комплекс Сорочин Яр, із двома трасами по 300 м кожна, де можна покататися на лижвах. Зовсім поруч із ним є заміський комплекс на березі річки Ворскла з номерами й окремими будиночками як для двох, так і для компанії.

Вартість будиночка для двох – 3900 грн за добу зі сніданком.

Одеса – місто для закоханих

Шалено романтично зустрітися з морем у зимовий час. В Одесі закохані можуть спробувати всі найсмачніші міські страви, відчути гостинність цього місця, зробити красиві фото на пам'ять із коханою людиною.

Пам'ятки в Одесі: вулиця Дерибасівська, міський сад, Потьомкінські сходи, пасаж, Одеський оперний театр, Приморський бульвар, Грецький парк, катакомби, траса здоров'я.

Одеса взимку тішить вартістю житла на честь "не сезону": і в центрі міста можна орендувати номер або стильні апартаменти за 900 грн, а хороший готель на березі моря – за 4700 грн зі сніданками.

Романтика у Львові

Це місто залишається фаворитом закоханих для вікенду. Гуляти вуличками Львова – це вже ціла пригода. Місто дихає історією і романтикою, атмосфера сприяє пішим прогулянкам, а безліч незвичайних кафе – затишним вечорам.

Пам'ятки у Львові: площа Ринок, Високий замок, Оперний театр, Вірменська церква, ратуша, майстерня шоколаду, Кафедральний латинський собор.

З проживанням у Львові для туристів ніколи не було проблем, а що особливо тішить – дедалі більше заміських комплексів відкриваються в області.

Для прикладу, в Славському є як бюджетні варіанти по 600 грн за добу, так і сучасні з дуже красивим краєвидом з номера на гори від 1300 грн/добу, і відокремлені вілли по 3000 грн. У центрі Львова винайняти квартиру на добу коштуватиме 500 грн.

Побачення під Києвом

Відсвяткувати День святого Валентина можна і в передмісті Києва. Як самі кияни, так і гості з інших місць бронюють комплекси й СПА-готелі в Глібівці, Броварах, Хотянівці й інших містах і селах поблизу столиці, що розташувалися на березі Дніпра й Київського водосховища, з критими басейнами і relax-комплексами.

Вартість номерів у таких комплексах від 1400 грн за добу, а шале/будиночків – від 4500 грн.

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