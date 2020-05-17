Куди можна поїхати після карантину: найбільш незвичайні місця світу

Після закінчення карантину через пандемію коронавірусу країни світу одна за одною відкривають свої кордони для мандрівників.

Так, вже готуються приймати іноземних туристів Туреччина, Грузія, Греція, Кіпр, Австрія, Чорногорія та інші держави. Для тих, хто з нетерпінням чекає закінчення карантину, щоб вирушити в подорож, OBOZREVATEL підготував добірку з найбільш незвичайних місць на Землі.

1. Туреччина: Памуккале

Памуккале Pixabay

Памуккале, ряд термальних джерел, що висікли "ступені" в білосніжному вапняковому схилі, цілком заслужено входить до безлічі рейтингів найкрасивіших місць на Землі.

2. Мальдіви: вода, що світиться

Вода, що світиться, на Мальдівах Pixabay

Навіть на такому популярному курорті, як Мальдіви, є свої дивовижні місця. Так, тут можна спостерігати унікальне "зоряне небо" прямо в океані: люмінесцентний планктон, що населяє води біля острова Ваадху.

3. Ірландія: Дорога гігантів

Дорога гігантів в Ірландії Pixabay

Після виверження вулканів багато століть назад тут утворилися 40 тисяч базальтових колон, що йдуть у море та нагадують ступені для справжніх велетнів. Крім, прогулянки по колонах, тут також можна спостерігати мальовничу панораму і прокотитися околицями на орендованому велосипеді.

4. Болівія: Солончак Уюні

Солончак Уюні в Болівії Pixabay

Перлина Болівії Салар-де-Уюні, безперечно, є одним з найбільш незвичайних місць на планеті. Солончак Уюні стає справжнім дивом природи в сезон дощів. Вкрите тонким шаром води озеро перетворюється в найбільше природне дзеркало в світі.

5. Острів Сокотра, Ємен: драконові дерева

Драконові дерева, Ємен Pixabay

В одному з найбільш незвичайних місць Ємену, на острові Сокотра, можна побачити дивовижні драконові дерева, що виділяють сік яскраво-червоного кольору. Раніше вони росли ще на Канарських островах, але через активне збирання цінної червоної смоли їх практично не залишилося. Невеликий гайок можна поки що спостерігати в Ємені.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, куди можна буде поїхати влітку 2020 року.