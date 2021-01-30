Коли дешевше їхати на море в Єгипет: експерти оцінили всі за і проти

Летіти на відпочинок в Єгипет найвигідніше взимку – з грудня по лютий.

Про це повідомили ведучі YouTube-каналу Travel24. За словами експертів, зима відмінно підійде тим, хто бажає ознайомитися з країною, і не хоче цілодобово проводити час на пляжі.

"Зима відмінно підходить для піших прогулянок. А ось для морського відпочинку краще вибирати літній сезон. Для комфортного відпочинку в Єгипті краще летіти відпочивати в грудні", – заявили ведучі.

Крім того, експерти зізналися, коли дешевше відпочивати в Єгипті. Як виявилося, лютий завжди в Єгипті був найдешевшим місяцем. За словами ведучих, люди думають, що у цій країні зима і холодно, до того ж багато туристів не хочуть здавати тести на коронавірус.

"Февраль – найнижчий сезон в плані цін. Взимку якраз таки погода прогулянкова, можна з'їздити в Каїр, Луксор, на піраміди, походити по місту і вуличках, коли на стоїть комфортна температура в позначці +25. Однак зима не підходить для пляжного відпочинку ", – розповіли фахівці.

Також експерти дали раду, куди краще летіти взимку: Хургада або Шарм ель Шейх.

"Взимку в Хургаді через відкритий простір на пляжах дме сильніше вітер, ніж в Шарм ель Шейху. Однак все залежить від бухт, де вони розташовані. Є бухти в Шарм ель Шейху, де можна помітити сильний вітер. У березні, наприклад, відпочинок буде комфортніше в Шарм ель Шейху, оскільки там дме теплий вітер. А ось температура води в морі скрізь однакова ", – зізналися ведучі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки і готелі для місцевих і іноземних мандрівників. Так, вона буде діяти з 15 січня до кінця лютого 2021-го.