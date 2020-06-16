Кіпр безкоштовно тестуватиме туристів на коронавірус

Туристів, які завітають до Кіпру, безкоштовно перевірятимуть на коронавірусну інфекцію за допомогою швидких тестів.

Як заявив міністр транспорту Кіпра Яніс Кароусос, це відбуватиметься прямо у аеропортах, повідомив Xinhua.

За його словами, такий метод перевірки допоможе всього за півтори години визначити, чи хвора людина на COVID-19.

“Це дасть можливість уникнути вимоги до усіх, хто прибуває, залишатися у готелі щонайменше один день, поки не будуть відомі результати”, – сказав Кароусос.

Колаж

Наголосимо, що іноземні громадяни, які прибувають до Кіпру з країн, де зафіксовано коронавірусну інфекцію, повинні надати довідку про стан свого здоров’я.

"Ми дамо змогу людям тестуватися на місці”, – зазначив міністр й додав, що це вирішить низку проблем, не наражаючи на небезпеку здоров’я інших.

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