Казкова краса: 15 замків України, які варто побачити

Україна багата на шедеври архітектури, серед яких близько трьох сотень замків та палаців – могутніх і красивих, – побудованих у різний час та з різним призначенням.

ТОП-15 замків, від величі яких перехоплює подих, зібрав у своїй добірці OBOZREVATEL.

1. Свірзький замок

Де: с. Свірж, Перемишлянський район, Львівська область

У першу чергу, Свірзький замок – це яскравий представник оборонного архітектурного мистецтва 15-17 століть. Але особливий інтерес до нього викликає незвичайно гарна місцевість, де він розташований.

Свірзький замок wikipedia.org

Будівля підноситься на мальовничій горі Белз, оточеній ставками, лісом тв долинами. По один бік від замку розташувався невеликий затишний парк, по інший – чудове природне озеро.

Свірзький замок wikipedia.org

У 1978 році тут проходили зйомки відомого фільму " Д'Артаньян та три мушкетери" режисера Георгія Юнгвальд-Хількевича.

Свірзький замок wikipedia.org

2. Золочівський замок

Де: м Золочів, Львівська область

Будівля була побудована італійським архітектором у 1634 році як оборонна фортеця. Сьогодні Золочівський замок – це музей-заповідник. Одні з найцікавіших експонатів тут – камені з зашифрованими написами, які за припуенням могли бути зроблені ще тамплієрами.

Золочівський замок Instagram Олександри Шарапової

3. Олеський замок

Де: смт Олесько, Буський район, Львівська область

У 75 кілометрах від Львова на невеликому пагорбі розташувався один з найдавніших замків України (перша згадка про спорудження датується ще XIV століттям!). Зараз він може похвалитися великою колекцією коштовних історичних експонатів – ікон, дерев'яних скульптур, картин та інших творів мистецтва.

Олеський замок shutterstock.com

Замок, що проглядається здалеку з усіх боків, манить своєю красою і величчю.

Олеський замок Instagram Влада Сафонова

4. Підгорецький замок

Де: с. Підгірці, Бродівський район, Львівська область

Підгорецький замок розташувався на пагорбі недалеко від річки Стир. Разом з Олеським і Золочівським замками він утворює "Золоту підкову Львівщини".

Підгорецький замок Instagram Сергія Гайдамака

На півдні, заході і сході будівлі знаходяться оборонні укріплення, оточені глибоким ровом і земляними валами. У радянський період у замку розміщувався туберкульозний диспансер.

Підгорецький замок Instagram Олега Петренка

5. Старокостянтинівський замок

Де: м Старокостянтинів, Хмельницька область

Старокостянтинівський замок – резиденція князів Острозьких. Від фортифікаційної споруди, зведеної в 1571 році, збереглися до сьогодні: палац з оборонною вежею, замкова церква на сході, дзвіниця, частина стін і ворота на північ від палацу.

Старокостянтинівський замок lookmytrips.com

6. Шарівський замок

Де: смт Шарівка, Богодухівський район, Харківська область

Шарівка – білокам'яний будинок неоготичного стилю – була побудована у кінці XIX століття на березі річки Мерчик. Тут влаштовувалися бали, ставилися вистави. Колишня поміщицька садиба налічувала 26 кімнат і 3 великі зали, що вражають красою і розкішшю.

Шарівський замок Instagram Вадима Озири

7. Старосільський замок

Де: с. Старе Село, Пустомитівський район, Львівська область

Старосільський замок – ще одне володіння князів Острозьких. Зараз від замку у Старому Селі збереглися залишки оборонних стін, три вежі і руїни південного і східного корпусів. П'ятикутне спорудження за час свого існування встигло послужити винокурнею, складами і навіть броварнею.

Старосільський замок Instagram Anything_traditionalua

8. Збаразький замок

Де: м Збараж, Тернопільська область

Замковий комплекс був зведений на початку XVII століття. Його будували останні представники роду князів Збаразьких – Юрій і Христофор. В 1649 Збаразький замок опинився у цетрі національно-визвольної війни Богдана Хмельницького проти панування Речі Посполитої, коли гетьман намагався осадити фортецю.

Збаразький замок Instagram В'ячеслава Тиханського

9. Замок Паланок

Де: м Мукачево, Закарпатська область

Замок Паланок (Мукачівський замок) зведений на горі вулканічного походження, висота якої 68 метрів. Загальна площа замкового комплексу – майже 14 тисяч квадратних метрів. Колись замок був огороджений дубовим частоколом, "паланком", – звідси і назва.

Замок Паланок shutterstock.com

10. Острозький замок

Де: м Острог, Рівненська область

Замок був родовим гніздом найбагатших магнатів Речі Посполитої – князів Острозьких. Протягом століть замок перебудовували і модернізували, хоча спочатку будівля була представлена вежею донжон (головна вежа в європейських феодальних замках, яка знаходиться не на стінах замку, а всередині фортечних стін).

Острозький замок ostrohcastle.com.ua

11. Замок Сент-Міклош

Де: смт Чинадієво, Мукачівський район, Закарпатська область

Замок Сент-Міклош або Чинадіївський замок – пам'ятник архітектури в романському стилі, побудований у 1450 році. Будівля пронизана таємними ходами, один з яких вів до церкви Святого Миколая, і секретними переходами, які дозволяли пересуватися з кімнати в кімнату, не потрапляючи на очі придворним.

Замок Сент-Міклош Instagram Сергія Братасюка

12. Ужгородський замок

Де: м Ужгород, Закарпатська область

Замок височить на пагорбі у самому серці міста Ужгород. Палац нараховує понад 40 приміщень, одним з яких був колись лицарський зал, де проходили урочисті заходи і трапези.

Ужгородський замок wikipedia.org

13. Шенборнскій замок

Де: с. Карпати, Мукачівський район, Закарпатська область

Шенборнскій замок (Палац графів Шенборнів, Замок Берегвар) служив заміською резиденцією і мисливським будинком для графів Шенборнів, а нині це – діючий санаторій. Біля палацу розбитий сад-дендрарій, у якому висаджені рідкісні породи дерев і чагарників. У парку також встановлені скульптури, а в його цетрі знаходиться декоративне озеро.

Шенборнскій замок Фото Олега Жарія

14. Дубенський замок

Де: м Дубно, Рівненська область

Дубенський замок стоїть на мисі біля річки Іква. Цей один з найстаріших замків України, зведений у XV столітті, за весь час свого існування жодного разу не був взятий штурмом: 73 гармати і річка зробили свою справу!

Дубенський замок shtterstock.com

15. Замок Радомисль

Де: м Радомишль, Житомирська область

Музейний комплекс "Замок Радомисль" – наймолодший представник цього списку: його будівництво завершилося у 2011 році. Тут знаходиться єдиний в Європі Музей української домашньої ікони.

Замок Радомисль Instagram Замку Радомисль

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