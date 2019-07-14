Головна Новини
Мова Язык
Кияни МедОбоз

/ Місця

"Казантип здох, але він не помер": у що перетворили популярний музичний фестиваль окупанти Криму

10.3т Читати матеріал російською

В окупованому Криму зняли на фото місце проведення щорічного до анексії рейв-фестивалю "Республіка КаZантип".

Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. "Поповка. Новий формат Казантип. Сімейний", – підписала вона. (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На кадрах колись відомого курорту відображено частину уцілілої конструкції, де подекуди граються діти. Про "територію щастя" в Поповці більше нічого не нагадує.

Поповка

Поповка

Twitter RoksolanaToday & Крим

"Казантип дитячий"

"Казантип дитячий"

Twitter RoksolanaToday & Крим

Про рейв більше нічого не нагадує

Про рейв більше нічого не нагадує

Twitter RoksolanaToday & Крим

"Казантип дитячий"

"Казантип дитячий"

Twitter RoksolanaToday & Крим

"Поповка. Новий Казантип формат "Свати", - підписала пост в Twitter блогер."Казантип здох, але він не помер. Тепер це називається Z-city" - цитата з колишнього громадянина Республіки. Хто знає, що він мав на увазі", - написала також блогер.

"Казантип сімейний-шашличний"

"Казантип сімейний-шашличний"

Twitter RoksolanaToday & Крим

Тепер це місце, щоб просто позасмагати

Тепер це місце, щоб просто позасмагати

Twitter RoksolanaToday & Крим

В окупації кажуть, що тепер це якесь "Z-city"

В окупації кажуть, що тепер це якесь "Z-city"

Twitter RoksolanaToday & Крим

Майже 6 років тому сюди з'їжджалися тисячі любителів електронної музики і коктейлів

Майже 6 років тому сюди з'їжджалися тисячі любителів електронної музики і коктейлів

Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу потрапили фото "Республіки КаZантип" на 5-й рік окупації, яке перетворилося на "іржаве рейв-кладовище".

КаZантип був щорічним рейв-фестивалем в Криму до 2014 року. Фест збирав під своїм дахом, а точніше на 14 танцполах, розміщених на 15 гектарах пляжів, сотні ді-джеїв і забезпечував Крим додатковою туристичною відвідуваністю до 100 тисяч і більше, любителів електронної музики.

Після 2014 року фестиваль намагався переїхати в Одеську область - на популярний курорт Затока. Однак, там він проіснував всього один сезон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
54
32
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Поповка все еще молится на колешках,что убрали эту клоаку наркоманскую,обосранные развалины и груды шприцев с горами мусора,есть о чем сожалеть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Убрали наркоту, слава богу!! Друг у меня был там в период незалЭжной. На каждом шагу трава, колеса... Я бы не хотел, чтобы мой сын это видел.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Слава Богу этот рассадник накомании прекратил свое существование и на месте бывшего притона могут теперь отдыхать нормальные люди
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel