"Казантип здох, але він не помер": у що перетворили популярний музичний фестиваль окупанти Криму

В окупованому Криму зняли на фото місце проведення щорічного до анексії рейв-фестивалю "Республіка КаZантип".
Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. "Поповка. Новий формат Казантип. Сімейний", – підписала вона. (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
На кадрах колись відомого курорту відображено частину уцілілої конструкції, де подекуди граються діти. Про "територію щастя" в Поповці більше нічого не нагадує.
Поповка
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Казантип дитячий"
Twitter RoksolanaToday & Крим
Про рейв більше нічого не нагадує
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Казантип дитячий"
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Поповка. Новий Казантип формат "Свати", - підписала пост в Twitter блогер."Казантип здох, але він не помер. Тепер це називається Z-city" - цитата з колишнього громадянина Республіки. Хто знає, що він мав на увазі", - написала також блогер.
"Казантип сімейний-шашличний"
Twitter RoksolanaToday & Крим
Тепер це місце, щоб просто позасмагати
Twitter RoksolanaToday & Крим
В окупації кажуть, що тепер це якесь "Z-city"
Twitter RoksolanaToday & Крим
Майже 6 років тому сюди з'їжджалися тисячі любителів електронної музики і коктейлів
Twitter RoksolanaToday & Крим
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу потрапили фото "Республіки КаZантип" на 5-й рік окупації, яке перетворилося на "іржаве рейв-кладовище".
КаZантип був щорічним рейв-фестивалем в Криму до 2014 року. Фест збирав під своїм дахом, а точніше на 14 танцполах, розміщених на 15 гектарах пляжів, сотні ді-джеїв і забезпечував Крим додатковою туристичною відвідуваністю до 100 тисяч і більше, любителів електронної музики.
Після 2014 року фестиваль намагався переїхати в Одеську область - на популярний курорт Затока. Однак, там він проіснував всього один сезон.
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