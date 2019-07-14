"Казантип здох, але він не помер": у що перетворили популярний музичний фестиваль окупанти Криму

В окупованому Криму зняли на фото місце проведення щорічного до анексії рейв-фестивалю "Республіка КаZантип".

Знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. "Поповка. Новий формат Казантип. Сімейний", – підписала вона. (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На кадрах колись відомого курорту відображено частину уцілілої конструкції, де подекуди граються діти. Про "територію щастя" в Поповці більше нічого не нагадує.

Поповка Twitter RoksolanaToday & Крим

"Казантип дитячий" Twitter RoksolanaToday & Крим

Про рейв більше нічого не нагадує Twitter RoksolanaToday & Крим

"Казантип дитячий" Twitter RoksolanaToday & Крим

"Поповка. Новий Казантип формат "Свати", - підписала пост в Twitter блогер."Казантип здох, але він не помер. Тепер це називається Z-city" - цитата з колишнього громадянина Республіки. Хто знає, що він мав на увазі", - написала також блогер.

"Казантип сімейний-шашличний" Twitter RoksolanaToday & Крим

Тепер це місце, щоб просто позасмагати Twitter RoksolanaToday & Крим

В окупації кажуть, що тепер це якесь "Z-city" Twitter RoksolanaToday & Крим

Майже 6 років тому сюди з'їжджалися тисячі любителів електронної музики і коктейлів Twitter RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережу потрапили фото "Республіки КаZантип" на 5-й рік окупації, яке перетворилося на "іржаве рейв-кладовище".

КаZантип був щорічним рейв-фестивалем в Криму до 2014 року. Фест збирав під своїм дахом, а точніше на 14 танцполах, розміщених на 15 гектарах пляжів, сотні ді-джеїв і забезпечував Крим додатковою туристичною відвідуваністю до 100 тисяч і більше, любителів електронної музики.

Після 2014 року фестиваль намагався переїхати в Одеську область - на популярний курорт Затока. Однак, там він проіснував всього один сезон.

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