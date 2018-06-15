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Каплиця Сент-Шапель в Парижі

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Готична каплиця Сент-Шапель - один з найкрасивіших католицьких соборів в Парижі, від якого в захваті всі туристи.

У перекладі з французької Sainte Chapelle означає "Свята капела". Церква зведена Людовіком IX в 1242 - 1248 рр, і була задумана не тільки як місце звернення до Бога, але і як сховище реліквій, здобутих хрестоносцями в Константинополі.

Складається каплиця з двох ярусів. На першому поверсі паризької капели ви побачите розписаний фресками звід заввишки сім метрів, красиві віконні вітражі і прикрашені геральдичними ліліями стіни.

А вузькі гвинтові сходи ведуть вас звідти нагору, до величезних вітражів. Це приміщення наскрізь пробивається світлом і особливо гарне в сонячну погоду.

Сент-Шапель знаходиться недалеко від станції метро Cite. Для того, щоб потрапити в каплицю, пройдіть повз Консьєржері, і через кілька хвилин ви опинитеся на місці.

Місце
ФранціяПариж
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