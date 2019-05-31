"Ідіть геть!" Жителі Гранади виганяють туристів з міста

В іспанській Гранаді по всьому місту з'явилося безліч графіті, в яких місцеві жителі закликають туристів утриматися від відвідування півдня Андалусії.

Про це повідомляє DailyMail.

Відзначається, що в районах міста з'явилися написи "Фламенко – це не шоу", "Туристи, їдьте" і ін. Представники місцевих правоохоронних органів припускають причетність до даної акції організованих рухів.

Крім того, в мальовничому районі міста, оголошеному в 1984 році об'єктом всесвітньої спадщини з причини його середньовічного мавританського минулого, висхідного ще до Насрідского королества Гранада, були виявлені графіті "туристи не скуплять Гранаду" і "туристи, Гранада не є листівкою".

Місцеві засоби масової інформації стверджують, що переважна безліч подібних послань з'явилися в останні два тижні, причому переважно англійською мовою.

Відомо, що в день Гранаду відвідують понад 27 тисяч туристів, економіка міста серйозно залежить від рекреаційної складової. Правда, місцеві жителі скаржаться на постійне зростання цін і негативний вплив туризму на їхній спосіб життя.

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