ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Місця

"Ідіть геть!" Жителі Гранади виганяють туристів з міста

154Читати матеріал російською

В іспанській Гранаді по всьому місту з'явилося безліч графіті, в яких місцеві жителі закликають туристів утриматися від відвідування півдня Андалусії.

Про це повідомляє DailyMail.

Відзначається, що в районах міста з'явилися написи "Фламенко – це не шоу", "Туристи, їдьте" і ін. Представники місцевих правоохоронних органів припускають причетність до даної акції організованих рухів.

"Ідіть геть!" Жителі Гранади виганяють туристів з міста

Крім того, в мальовничому районі міста, оголошеному в 1984 році об'єктом всесвітньої спадщини з причини його середньовічного мавританського минулого, висхідного ще до Насрідского королества Гранада, були виявлені графіті "туристи не скуплять Гранаду" і "туристи, Гранада не є листівкою".

"Ідіть геть!" Жителі Гранади виганяють туристів з міста
"Ідіть геть!" Жителі Гранади виганяють туристів з міста

Місцеві засоби масової інформації стверджують, що переважна безліч подібних послань з'явилися в останні два тижні, причому переважно англійською мовою.

Відомо, що в день Гранаду відвідують понад 27 тисяч туристів, економіка міста серйозно залежить від рекреаційної складової. Правда, місцеві жителі скаржаться на постійне зростання цін і негативний вплив туризму на їхній спосіб життя.

Раніше ми повідомляли про найпопулярнішы країни для туристичного відпочинку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки