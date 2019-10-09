Харків запалює вогні: що чекає на відвідувачів Фестивалю гігантських китайських ліхтарів

На вихідних в міському Летопарке стартував барвистий Фестиваль

гігантських китайських ліхтарів. Увечері для відвідувачів запалили понад 30 світлових інсталяцій, серед яких: сади панд, оленів і райських птахів, барвисті фігури рожевих фламінго і східних слонів, алея закоханих і багато іншого. Улюбленцем гостей фестивалю став 40-метровий вогнедишний дракон.

У перший день Фестивалю в Харкові почалася сильна злива, але це не завадило відвідувачам насолодитися яскравими інсталяціями та розважальної шоу-програмою. Навпаки, статистика відвідувань показала, що Харків довго чекав виставку в своєму місті. За словами організаторів, великий інтерес до події спонукав їх переглянути графік роботи фестивалю. Якщо спочатку планувалося проводити фестиваль тільки по п'ятницях і вихідним, то з 11 жовтня його можна буде побачити в будь-який день:

"Перші дні показали, що бажаючих відвідати всесвітньо відомий фестиваль виявилося трохи більше, ніж ми планували. З'ясувалося, що багато людей приїжджають до нас з інших міст і регіонів, що приємно радує. І оскільки не всі бажаючі можуть до нас потрапити в вихідні дні, було прийнято рішення відкривати двері Летопарка кожен день ", - розповідає організатор фестивалю Денис Погорілко, керівник компанії Grand Event.

За його словами, успіх виставки обумовлений масштабністю, розмахом і своєю новизною. Крім команди організаторів, над усіма інсталяціями працювали також спеціально запрошені фахівці з Китаю. Під час монтажу було використано понад 20 тисяч лампочок і 2,5 кілометрів шовку, а сама установка тривала близько двох тижнів.

Відзначимо також, що наша країна стала першою в Східній Європі, де проходить такий незвичайний свято вогнів і світла.

Фестиваль триватиме до 3 листопада. Крім світлових інсталяцій гостей фестивалю чекає захоплююча шоу-програма, виступи українських та китайських артистів, фаєр-шоу та тематичні майстер-класи.

Вхідний квиток на фестиваль коштуватиме для дорослих 150 гривень, дитячий від 7 до 14 років - 100 грн, для дітей до 7 років - безкоштовно.

Де: Летопарк, вул.Сумська, 81 (парк Горького)

Час роботи: 18.00- 23.00

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