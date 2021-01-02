Гірськолижні курорти України: де і за скільки можна відпочити взимку

Хто хоче відчути весь смак справжньої зими – надає перевагу вибирати гірськолижний відпочинок. В Україні існує безліч курортів у горах, де можна не тільки відпочити душею, а й влаштувати активний зимовий вікенд: покататися на лижах чи сноуборді, або взагалі спробувати екстремальні види спорту.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL засновниця проєкту в туристичному бізнесі Ірина Дворська підготувала добірку найпопулярніших гірськолижних комплексів і готелів в Україні. Також тренер і керівник школи гірських лиж та сноуборду Антон Яковина розповів, з якого віку можна навчати дітей кататися на лижах, скільки часу потрібно, щоб отримати базові навички, і дав пораду, що варто брати напрокат, а що не потрібно орендувати.

1. Буковель

Цей гірськолижний курорт підійде як новачкам і любителям, так і професіоналам. Сумарна протяжність гірських спусків досягає 60 кілометрів.

Де зупинитися:

Готель Milli & Jon. Розташований у селі Поляниця, всього за 800 метрів від гірськолижного підйомника. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 18 986 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Підгір'я Спа & Резорт 4*. Готель збудований за 1 км від гірськолижного підйомника на курорті Буковель. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 18 751 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Викрутаси АРТ-ГОТЕЛЬ 3*. Розташований на вершині гори в селі Поляниця всього за 2,5 км від Буковеля. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 18 774 грн на 2-х дорослих, вартість охоплює: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Готель "Карпатський" 3*. Ви знайдете на гірськолижному курорті "Буковель". Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 25 444 грн на 2-х дорослих, у вартість включено: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

AmstelSki 4*. Розташований у селі Поляниця. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 31 999 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: (прямий переліт в Івано-Франківську, норма багажу: 23 кг, груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування).

F & B Spa Resort 4*. Готель також розташовується в Поляниці за 1,2 км від гірськолижного курорту Буковель. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 32 344 грн на 2-х дорослих, вартість включає: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Radisson Blu Resort Bukovel 5*. Готель у Буковелі розмістився біля гірськолижного підйомника №7. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 57 690 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), груповий трансфер у готель, проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Траси в Буковелі. Три гори: Буковель, Довга і Чорна Клева; 46 спусків загальною протяжністю близько 60 км; 16 підйомників.

Вартість оренди споряджень: лижі (комплект із черевиками, палицями, шоломом) – від 140 грн дорослі (на свята – 190 грн), діти – від 110 грн (140 грн у святкові дні); сноуборд (комплект із черевиками, шоломом) – від 140 грн дорослі (на свята – 190 грн), діти – від 110 грн (140 грн у святкові дні).

Вартість спуску: один день покататися коштуватиме від 667 грн. А в святкові дні – від 867 грн день.

Порада від тренера з лиж:

Гірські лижі – це складний технічний вид спорту, їзда і координація в цьому разі не інтуїтивні. Самостійно опанувати техніку, зрозуміти, як потрібно їздити на лижах, дуже складно і майже неможливо. Навчитися кататися швидко не вийде, на це можуть піти дні, тижні. Інструктор має пояснити і направити учня на шлях до досконалості. Діти й дорослі мають вправлятися окремо, особливо якщо йдеться про малюків. Рекомендую дітям навчатися в окремих групах із 5 років. Вік для знайомства з гірськолижним спортом: 3-5 років.

2. Славське.

Гірськолижний курорт, який розташовується за 130 км від Львова. У цьому комплексі обладнано 11 трас. Висота варіюється в межах 1000-1600 м.

Де зупинитися:

Перлина Карпат 3*. Цей готель стоїть за 300 метрів від гірськолижних підйомників курорту Славське. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 12 718 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: прямий переліт до Львова й назад (норма багажу 23 кг), проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

ЗАХАР БЕРКУТ 3*. Туристичний комплекс розміщується в селищі Волосянка, у Карпатах, всього за 50 метрів від гірськолижних підйомників. Ціна (7 днів, 6 ночей) – від 16 168 грн на 2-х дорослих, у вартість включено: прямий переліт до Львова й назад (норма багажу 23 кг), проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Комплекс Вежа Ведмежа 4*. Готель розташований за 600 м від гірськолижного курорту "Захар Беркут". Ціна (7 днів, 6 ночей) –від 21 688 грн на 2-х дорослих, вартість охоплює: прямий переліт до Львова й назад (норма багажу 23 кг), проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Траси в Славському: Гора Тростян має 8 підйомників, один із яких крісельний; 11 трас, 6 із яких відповідають міжнародним стандартам. Гора Погар підходить для екстремального спорту: 7 трас різного рівня складності. Для початківців і "середнячків" на горі Кременя розташовані 2 найпопулярніших бугельних підйомники Славського – Політехнік і ФМІ. Для серйозних лижників на горі Менчуль є 2 основні траси.

Вартість оренди споряджень: прокат лижного комплекту (лижі, палиці, черевики і шолом) – від 30 до 150 грн на день. Прокат сноубордів – від 70 грн/день.

Вартість спуску: денний абонемент становить у середньому 500 грн.

Порада від тренера з лиж:

Людина, яка вперше надягає лижі й має гарну хорошу спортивну форму, може за день тренувань навчитися спускатися з гірки не дуже крутими схилами, контролювати лижі, повертати. А через три дні учень уже зможе спускатися з крутої гори. За тиждень тренувань можна отримати хороші навички з набору вправ.

3. Драгобрат

Цей курорт вважається одним із найпопулярніших високогірних комплексів. Тут обладнано 20 трас із перепадом висот до 500 метрів.

Де зупинитися:

Адреналін 3*. Розташований у долині Драгобрат на висоті 1700 м над рівнем моря біля підніжжя гори Стіг. Ціна (7 днів, 6 ночей) –від 18 026 грн на 2-х дорослих, у вартість входить: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Пік Готель 3*. Готель ви знайдете в селищі Ясіня. Ціна (7 днів, 6 ночей) –від 19 234 грн на 2-х дорослих, у вартість включено: прямий переліт до Івано-Франківська й назад (норма багажу 23 кг), проживання, харчування на базі сніданків, медичне страхування.

Траси в Драгобрат: загальна протяжність гірськолижних трас Драгобрату становить 10 км. Основна зона катання зосереджена на горі Стіг (1704 метри) і на горі Велика Близниця (1881 м). Найдовша і найскладніша – траса "Стіг".

Вартість оренди споряджень: від 90 грн сноуборд для дорослих, комплект лиж – 80 грн.

Вартість спуску: на 50 підйомів стартують від 550 грн дитячий (до 14 років) і від 1100 грн дорослий.

Порада від тренера:

Одяг для катання на лижах має бути своїм: термобілизна, гірськолижні шкарпетки, штани гірськолижні, флісові кофти, куртка без підкладки, рукавички або рукавиці з мембраною. Напрокат можна взяти шолом, маску, окуляри гірськолижні, лижі, черевики, палицю.

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