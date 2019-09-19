Гід по "ДніПРОметей Повсталий"

28 вересня у шахті станція метро "Центральна" (м.Дніпро) відбудеться 4 покази сайд-специфік проєкту "ДніПРОметей Повсталий" від режисера Дмитра Костюминського.

"ДніПРОметей Повсталий" – це унікальний для всього світу проєкт, виникнення якого у Дніпрі стало можливим завдяки працівникам Дніпрометробуду. Дніпрометробудівці взяли на себе всю підготовку локації та забезпечують її повну надійність для артистів та глядачів. Постановка – це музично-перформативне-візуальне дійство, до створення якого залучені сучасні українські композитори, музиканти, художники та перформери.

Щоб потрапити в шахту, глядачі будуть заходити на територію Дніпрометробуду, отримувати необхідне екіпірування (чоботи, шоломи, жилетки), далі проходити до спеціальних потужно-габаритних ліфтів та групами по 10 осіб спускатися на глибину 50 метрів під землею.

На 4 локаціях підземелля розкриватиметься 4 міфи про одіозну фігуру Прометея, який боровся за свободу людини перед божествами. Людина в принципі живе в закритих рамках, а тому з'явилося бажання її звільнити. "ДніПРОметей Повсталий" – змога зануритися в себе через проживання абсолютно інакшого до білого світу досвіду, та залишитися наодинці з власним "я".

Ідею до створення постановки режисеру дала книга Роберта Вілсона "Прометей повсталий. Психологія еволюції". У цьому творі автор оповідає про контури життя, які є етапами розвитку. Глядач, потрапляючи в тунель, буде проходити етапи розмови з собою і ставити питання собі. Допомагати "занурюватися" у свою особистість буде особлива музика, написана композитором з Дніпра Дмитром Демченко спеціально для цього перформансу

Сайд-специфік проєкти – це візитна картка та покликання ГОГОЛЬFEST. Сила таких проєктів в тому, що вони відбуваються не на класичній театральній сцені, а в непристосованих для цього місцях, що дозволяє по-новому взаємодіяти з глядачами і простором.

Стратегія фестивалю передбачає ревіталізацію міських просторів. Історичні, знакові, оригінальні локації – перетворюються на центри культурної активності, вбирають нових змістів, розкривають в собі нову рушійну силу. Внаслідок своїх генетичних особливостей та взаємодії з мистецтвом, такі локації стають унікальними явищами на культурній мапі не тільки міста чи України, а всього світу. Історія ГОГОЛЬFEST від самого початку відбудовувалась саме завдяки сайд-специфік спрямуванню – починаючи від першого фестивалю у 2007 році на території сирих будівель майбутнього Мистецького Арсеналу в Києві.

Серед останніх сайд-специфік проєктів ГОГОЛЬFEST – балет кранів та гранд-опера Nero, які цього року в Маріуполі відбулись на території Азовського судноремонтного заводу. Понад 600 глядачів стали учасниками фантастичного досвіду, коли протягом музично-перформативної постановки під воду занурювався промисловий корабельний док, де відбувалась вся дія та знаходились всі глядачі.

Проєкт "ДніПРОметей повсталий" в шахті станції “Центральна” – це інший погляд на метро, спроба переосмислити простір та його сутність. "ДніПРОметей повсталий" – це фантастичний культурний продукт, який може бути створений лише в Дніпрі.

Важливою частиною проєкту є також пряма трансляція одного з показів від OpenTheatre. Це надзвичайно професійна команда, які сьогодні єдині в Україні здійснюють записи та трансляції театральних постановок на топовому рівні.

Завдяки OpenTheatre, постановку "ДніПРОметей повсталий" зможе подивитися кожен. Буде трансляція в інтернеті, також її в прямому ефірі показуватимуть ряд міських та всеукраїнських телеканалів.

Окремою подією навколо проєкту буде перегляд прямої трансляції "ДніПРОметей повсталий" в Аерокосмічному центрі 28 вересня о 17:00 – на великому екрані, з потужним якісним звуком. Потрапити зможуть усі, хто матиме абонемент DniPRO ГогольFest.

Фестиваль DniPRO ГогольFest проходить за ініціативи та підтримки генерального партнера – Програми "Культурна столиця". Генеральний партнер – UA;ДНІПРО

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