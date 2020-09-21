Фабрика солодощів, пряниковий будинок і долина льодяників: на Співочому полі створять "Світ ласощів"

Марія Шевчук Місця 14:34, 21.09.2020

2 жовтня на території столичного Співочого поля відкриється виставка хризантем зі смачною назвою "Світ ласощів". Відвідувачі зможуть побачити Долину льодяників, Фабрику солодощів, Пряничне будинок, зефірну фортецю, містечко пекарів, а також солодкі фігури з рожевої глазурі, кондитерської присипки та шоколаду. Всього буде представлено понад 10 солодких композицій, зроблених із 30 тисяч хризантем. За словами організаторів, всі інсталяції будуть тематичними і стануть справжнім раєм для ласунів і гурманів.

"Побувати в королівстві солодощів-напевно, найбільша мрія родом з дитинства, яку ми вирішили втілити в реальність! Для нас це великий експеримент. Але ми віримо, що виставка сподобається дітям і дорослим, які зможуть поринути в казковий світ і зробити масу оригінальних фото", - розповів організатор виставки, керівник компанії Grand Event Денис Погорілко.

Виставка триватиме до 1 листопада. Організатори нагадують про те, що на території парку будуть діяти карантинні обмеження. І просять дотримуватися правил безпеки: одягати захисні маски, користуватися антисептиками і слідувати соціальній дистанції.

Коли: 2 жовтня-1 листопада

Адреса: вул.Лаврська, 33

Час роботи: 10.00-20.00

Вхід: 100 гривень - дорослий, дитячий - 25 гривень.

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