Три курорти й дистанція: Єгипет назвав умови приймання туристів

Уже з 1 липня Єгипет почне поступово приймати туристів. Однак країна встановила низку обмежень.

Як заявив міністр цивільної авіації Єгипту Мохаммед Манар, іноземним туристам дозволять відвідувати тільки три прибережні провінції, пише Ahram Online.

За його словами, це курорти Шарм-ель-Шейх на Південному Синайському півострові, Хургада на Червоному морі і Марса Матрух на Середземному морі.

Колаж

Водночас для іноземних туристів, які прибуватимуть до Єгипту, виділили кілька умов:

по-перше, вони повинні в письмовому вигляді підтвердити, що не хворі на коронавірусну інфекцію;

по-друге, потрібно надати всі відповідні аналізи, які вказують на відсутність COVID-19;

по-третє, люди мають дотримуватися дистанції в чергах і на борту літаків.

Відомо, що минулого тижня в Єгипті пом'якшили карантинні заходи. Зокрема, магазинам дозволити працювати довше, а також скоротили нічний комендантський час

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Єгипті 18 готелів отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.

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