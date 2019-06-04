Єдине місце в світі, де можна поплавати з тисячами медуз

Озеро, наповнене тисячами медуз, відкрили для відвідування туристів. У цій казковій водоймі в Палау (Мікронезія) кожен бажаючий може поплавати серед величезної кількості незвичайних морських істот.

В озері, яке так і називається – Медуза, живуть тисячі золотих медуз.

Це неймовірне місце знаходиться на острові Ейл-Малк, частина Скелястих островів Палау, назва озера місцевою мовою звучить як Онгейм Ткетау.

Воно приваблює туристів з усього світу, які плавають тут у масках з трубками і насолоджуються підводним світом.

Золоті медузи з Онгейм Ткетау абсолютно безпечні для людини, хоча у них все ж є жалючі елементи.

Навіть якщо під час купання медуза жалить туриста, то він, швидше за все, цього не помітить. Виняток становлять люди із надчутливою шкірою, вони кажуть, що можна отримати опік.

Озеро Медуза довжиною близько 400 метрів і глибиною 30 метрів, було закрито для відвідування після посухи 2016 року, тоді популяція цих чарівних морських істот різко скоротилася і влада взяла їх під захист, пише Mirror.

Нові дані, отримані Фондом досліджень коралових рифів показали, що популяція відновилася і продовжує рости.

Озеро, наповнене тисячами медуз, знову відкрили для сміливих туристів, але екологи активно стежать за екосистемою цього місця і докладають зусиль по збереженню популяції місцевих водних істот.

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