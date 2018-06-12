Дзеркальна пустеля: з'явилися унікальні фото природного явища

У Болівії знаходиться найбільша соляна пустеля в світі - солончак Уюні.

Як повідомляє УНІАН, це - висохле соляне озеро на півдні рівнини Альтиплано.

Знаходиться воно на висоті близько 3,65 тис. м над рівнем моря. Площа цього незвичайного місця - 10 582 квадратних кілометрів.

Поверхня болівійського солончака покрита шаром кухонної солі товщиною 2-8 метрів. Тут міститься близько 10 млрд тонн солі, з яких щорічно видобувається близько 25 тис. тонн.

солончак Уюні subscribe.ru

Під час сезону дощів соляну пустелю огортає тонкий шар води. Територія перетворюється в найбільшу на планеті дзеркальну поверхню. Щоб побачити таку неймовірну красу, сюди з'їжджаються туристи з усього світу.

солончак Уюні subscribe.ru

Це місце є головним транспортним маршрутом регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали унікальне архівне фото вокзалу Києва в ХІХ столітті.