Дубай відкрив кордони для туристів: приїжджих зобов'язали пройти тест на COVID-19

Починаючи з вівторка, 7 липня, Дубай знову почне приймати іноземних туристів.

Для цього особам, що прибувають до країни, доведеться надати негативний тест на коронавірус максимум чотириденної давності або здати його в аеропорту. Про це повідомило агенство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прийнятими в країні нормами, в разі позитивного результату тесту туристів повинні будуть направити на 14-денний карантин. Він буде оплачуватися за рахунок приїжджих.

При цьому резиденти емірату, що на поточний момент знаходяться за його межами, можуть повернутися в Дубай починаючи з 6 липня.

Після прибуття їм також буде необхідно здати тест на наявність інфекції і перебувати на самоізоляції до отримання результатів. При позитивному тесті вони також пройдуть карантин протягом 14 днів.

Як писав OBOZREVATEL, Польща за рахунок державних коштів проведе тестування на наявність коронавірусу українцям, які поїдуть на заробітки в цю країну.