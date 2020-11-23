Допоки можновладці ломають списи у дискусіях про час, доцільність та умови введення повного локдауну — ви ще можете встигнути відпочити.

Чому саме Об’єднані Арабські Емірати?

Зелена зона та безвізовий в’їзд

Ідеальна погода у листопаді

Посилені заходи безпеки

Відсутність звичного для цього сезону натовпу туристів

Недоліки, що зупиняють частину співвітчизників:

Обов’язкове тестування на Covid-19 за 96 годин перед прибуттям та повторне — в аеропорту Дубай

5 годинний переліт

Перша доба відпочинку у режимі самоізоляції

Must-have відпочинку в нових умовах:

Зустріти світанок Відвідати мечеть Подивитись шоу фонтанів Пройтись бутіками та випити каву зі смаколиками

Дубай — це місто контрастів, у якому хмарочоси межують з низькою кількаповерховою забудовою. Саме у сезоні 2020 я рекомендую обирати невеличкий готельчик поблизу берегової лінії чи паркової зони. Зараз поясню.

Час до отримання результату тесту, взятого в аеропорту прибуття, ви маєте провести на самоті у готельному номері (звісно родини проживають разом). Доставка їжі у номер працює у всіх готелях. Між іншим у житлових будинках теж всюди є реклама безкоштовної доставки продуктів без мінімального замовлення (привезуть навіть один банан).

Але ж ви прилетіли в тепло не для того аби сидіти під кондиціонером добу. Що робити? Обрати номер з балконом у невеличкому готелі, поступово акліматизуватись та зустріти світанок.

Саме на світанку числені птахи (частина яких прилітає сюди зимувати) влаштовує справжній святковий концерт на честь нового дня. Чим ближче до екватора — тим швидше сонечко сідає та сходить, тож дійство триває не довше 10 хвилин, але повірте, це варто почути! Світанок в ОАЕ настає близько 6 години ранку, але краще перевірити точний час у день прибуття на відпочинок. Якщо поруч є мечеть, проспати буде важко, адже перша молитва о п’ятій. Маєте сумніви, що прокинетесь вчасно? — засинайте прямо на свіжому повітрі на балконі — тоді вас точно збудить ранковий багатоголосий спів.

Отримали негативний результат тесту — мершій у велику мечеть шейха Заєда. Найбільша мечеть знаходиться на території Абу-Дабі, тож аби потрапити з одного емірату до іншого потрібен свіжий негативний результат тесту з місцевої лабораторії, тож маєте усього 24 години (48 годин після здачі, але ж доба вже минула). Так, мечеть знову доступна для відвідування, до того ж майже безкоштовно. Єдине: вхід для жінок виключно у традиційному одязі — паранджі. Раніше на вході діяв прокат одягу, який наразі зачинено, але є можливість придбати чорну традиційну сукню усього за 45 AED.

Велика мечеть виконана з білого мармуру та вкрита інкрустацією напівдорогоцінним кольоровим камінням. Оздоблення суттєво перекликається з індійською усипальницею Тадж-Махал, а ключовою відмінністю є розмір як комплексу, так і самої інкрустації.

Примітка: час у дорозі автівкою складе близько двох годин в одному напрямку.

Відвідування відомого фонтану поблизу Дубай-молу — обов’язковий пункт програми. Доторкнутись до води можна усього за 20 дірхам — вартість прогулянки на човні фонтаном під час його роботи. Приїздити дивитись шоу слід не раніше шостої вечора.

Насолодитися шоу без доплати можна з відкритої площадки цукерні-кав’ярні Л’ето за чашкою ароматного чаю чи кави. Уся тераса розподілена прозорими перегородками для уникнення контакту між відвідувачами. Подейкують, що листопад стане останнім місяцем до закриття кав’ярні у цій локації. Схоже для бізнесу і тут не найкращі часи.

Дубай славиться своїм шопінгом. Але звичний натовп цього сезону вам вже не заважатиме — наразі є нагода майже усамітнено прогулятись топовими бутіками.

Чи варто сплачувати дурні гроші (від 359 AED до 459 AED у пікові години) за право піднятись на 148 поверх самої високої будівлі світу Бурдж-Халіфа — вирішувати вам.

Покрокова інструкція щодо в’їзду в Дубай для тих, хто подорожує нечасто чи робить це вперше у поточному році:

За 96 годин до проходження контролю в аеропорту Дубай слід здати ПЛР-тест на коронавірус та роздрукувати негативний результат англійською мовою. Враховуйте 5 годинний переліт, черги та можливу затримку рейсу. Увага! Написання імені має збігатись з вашим закордонним паспортом. Найдешевший тест в Києві коштує 725 грн з англомовною довідкою, за умови живої черги до двох годин. Відсутність он-лайн реєстрації через перевірку довідки. На рейси у Дубай реєстрація завершується раніше звичайного, тож не розраховуйте на пустий аеропорт, а приїздіть завчасно (бажано за 2 години). Довідка потрібна для посадки у літак, по прибуттю в Дубай у вас її відберуть та направлять на безкоштовний тест в аеропорту ще до паспортного контролю. Одразу після посадки встановіть додаток С19 DXB Smart (QR-код для скачування додатку надруковано у вашій анкеті, яку видадуть на борту). Заднім числом внести дані прильоту у вас не вийде у разі, тож зволікати не варто. Окрім дати прильоту потрібно вказати номер рейсу та місце у літаку на випадок виявлення хворого поряд з вами. Приємна новина: до кінця року у вартість квитка перевізника flydubai включено медичне страхування на випадок коронавірусу, яке покриває усі витрати при виявленні хвороби у місячний термін після перельоту. У туристів, що летять цим перевізником наявність полісу медичного стразування не запитують. Не змінюйте вказаний під час проходження контролю мобільний номер на місцеву сімку, адже саме на нього прийде смс-повідомлення з результатом тесту. Перевірити результат тесту можна також у додатку PH Screening за власними паспортними даними, QR-код на скачування вам видадуть разом з пробіркою чи наліплять на паспорт. Черга з таксі стоїть одразу біля виходу з терміналу. Вирішили замовити Uber? Запитайте у співробітника аеропорту про точку посадки, адже у першу лінію водія не пустять. Вас приємно вразить прискіпливість мешканців країни у дотриманні правил, навіть у ліфтах є розмітка щодо розміщення та напрямку у якому має стояти людина. Після повернення з зеленої зони в Україну жодних тестів чи обмежень не передбачено.

Звісно когось можуть дратувати такі посилені заходи безпеки, а от мене вони захоплюють! Між іншим Відень зовсім нещодавно перейняв систему обов’язкового тестування в аеропорту усіх прибулих — і щоб там не казали про збої та помилкові тести, але система працює.