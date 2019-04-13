Дубай – це рай! Безкоштовні секрети міста-рекордсмена

Навіть самий суперсучасний, розкішний і казкове місто може бути цілком доступним для українського туриста. Головне знати, де що шукати, купувати і дивитися.

OBOZREVATEL розповість вам про фішках і лайфхаки Дубая – золотої маківки Об'єднаних Арабських Еміратів, місця на березі Перської затоки, яке створено дивувати, вражати і захоплювати.

Напевно, немає такої людини, яка б не чула про чудеса ОАЕ: нереальних штучних островах, найвищих хмарочосах Землі, квітучих оазисах серед спекотної пустелі, нафтовому раю, де все з дорогоцінних каменів і благородних металів. І багато чого з цього правда, мабуть, крім того, що все це дало "чорне золото". Насправді, головне багатство Еміратів – туристи, заради яких країна готова йти на самі божевільні вигадки, бити рекорди Книги Гіннеса, а потім і свої власні досягнення. Зараз Дубай схожий на величезне будівництво: неможливо зняти номер навіть в самому шикарному готелі без виду на крани. Кажуть, якщо приїжджати щороку, то можна потрапляти кожен раз в "нове" місто – настільки кипить життя, хмарочоси продаються, як гарячі пиріжки, і швидко забудовується і змінюється узбережжя.

Де жити і чим харчуватися?

Дубай Марина

Проте цілком реально знайти і зняти номер в бюджетному готелі. Якщо ви не боїтеся подорожувати самостійно, не ототожнюєте відпочинок виключно з "ол інклюзив" і лежанням на пляжі, то при наявності деякого часу і завзятості "виловите" свій варіант на Booking. Чим далі готель від моря і пам'яток – тим він доступніший за ціною. Багато готелів пропонують трансфери для своїх гостей до пляжу і моллів. Тут варто розуміти, що це строго певний час, до якого ви будете прив'язані. Ну і, звичайно, ціна залежить від виду з вікна і наявності балкону – вибирайте що вам вкрай необхідно, а без чого можна обійтися.

Те ж саме і з харчуванням. Заздалегідь подумайте, що вам важливіше: не витрачати гроші і час на пошуки смачного-недорогого кафе, або ж бути вільним від розкладу вашого готелю, в якому ви вже оплатили їжу на тиждень вперед. Нестачі в ресторанах на будь-який смак немає, тут же ви знайдете всі світові бренди фастфудів.

Порада: бронювати готель, як і переліт, треба дуже заздалегідь - так більше шансів знайти дешевше і привабливіше. Пам'ятайте, що в більшості випадків готелі беруть депозит (від 500 дирхамів – 3,5 тисячі грн), який повертають після виїзду, якщо все з номером в порядку.

Лайфхак: можна забронювати номер з міні-кухнею, де ви зможете приготувати собі нескладні страви, посуд надається готелем. Супермаркети запропонують вам продукти з усіх куточків світу. У будь-якому випадку, готувати самим – дешевше однозначно, це зрозуміли навіть європейці.

Як дешевше пересуватися по місту?

Станція метро і трамвай

Величезним плюсом в Дубаї є розвинена транспортна інфраструктура. Ви можете скористатися сучасним і доступним метро, не виходячи з аеропорту. Воно повністю автоматизоване, без машиністів, з ліфтами, доріжками, що їдуть, нагадує чимось космічні станції. Впасти на рейки неможливо: вхід в вагон огороджений скляними дверима, які відкриваються тільки по приїзду поїзда. Але тут настає найцікавіше і заплутане. Час роботи метро залежить від дня тижня і скорочується в п'ятницю (вихідний день), вартість проїзду коливається від кількості зон міста, які ви проїхали, а так само від того, який квиток і в який вагон ви купили. Вони є трьох видів: тільки для жінок і дітей, загальний змішаний і золотий. Всі позначені відповідними написами і кольорами: сильвер, рожевий і голд. Переплутати можна, але вийде дуже дорого для гаманця через штрафи.

Проїзд можна оплачувати кількома видами карток: червоною, срібною, золотою та синьої (тільки для місцевих). Все відрізняються своїми "ніштяками", більше платиш, менше їздиш і навпаки. Золота відповідно - для голд-вагона, там чимось крутіше, напевно, але ми з плюсів побачили шкіряні сидіння і малу кількість людей. Вартість розрахувати самим дуже складно, тому туристи купують або одноразовий квиток на максимальну кількість зон, або, що вигідніше, поповнюють карту "Сільвер" в міру її використання. Проїзд коштує від 3 до 8,5 дирхамів (21-60 грн приблизно).

Таксі в місті вийде дешевше тільки для компанії людей. Тут окремо оплачується посадка (3-3,5 дирхамів – 21-25 грн) і далі включається лічильник. Мінімальна вартість поїздки – 10 дирхамів. Є "рожеві" таксі – так, тільки для жінок і дітей з підвищеною комфортністю. Але практично скрізь працюють вихідці з Індії та Пакистану і порозумітися з ними навіть по-англійськи дуже проблематично.

Порада: обов'язково "пікайте" картою не тільки на вході, а й на виході з транспорту. Система порахує вам тільки реальну кількість міських зон, які ви проїхали. В іншому випадку, з вас спишуть штрафну максимальну оплату. Це стосується як метро, так і трамвая, автобусів.

Лайфхак: якщо на Червоній гілці метро (їх всього дві, ще Зелена) сісти в перший вагон в сторону центру, то можна їхати і милуватися краєвидами прям з "кабіни" поїзда метро. У зворотний бік, першим буде "золотий" вагон – не переплутайте!

Що можна надіти і випити?

Пам'ятник парі в традиційному одязі

Багато пишуть, що в ОАЕ дуже суворо ставляться до зовнішнього вигляду: ні тобі шортів, ні спідниць вище коліна, все повинно бути цнотливо і пристойно. Будемо чесними, в туристичних районах, таких як Дубай Марина, все, крім прям вже зовсім релігійних людей, ходять в звичайному пляжному одязі. Ніхто не заарештовує за сарафани на бретелях і вирізи на сукнях, ніхто не тикає пальцем в бікіні на пляжі. Природно, межі розумного потрібно дотримуватися. Заборонено засмагати і купатися топлес і без білизни або знаходиться в купальниках в магазинах і громадських місцях, вас не пустять в мечеть з голими плечима-декольте, можуть навіть відмовити у вході в молл, ввічливо попросивши прикритися. Але це просто елементарні рамки пристойності в країні зі своїми правилами і звичаями.

Дивно, але в пустелі з водою схоже проблем немає взагалі: всюди все цвіте і пахне. Кажуть, воду в Дубаї можна пити прям з-під крана, ну, прокип'ятити все ж не заважає. А ось з алкоголем для нашої людини – печаль-біда-засмучення. Його немає. Взагалі. Принаймні в звичайних магазинах ви не знайдете його точно, максимум – в декількох ресторанах, у яких є спеціальна ліцензія на продаж. До речі, теоретично, щоб купити і вживати ви теж повинні мати таку ліцензію. Але туристам, звичайно, роблять деякі поблажки. Однак розпивати на вулиці або сідати напідпитку за кермо категорично не радимо – штрафи, в'язниця, ось це все цілком реально. Цікаво, що якщо ви, наприклад, випили в своєму номері, а потім виявили, що вас обікрали і викликали поліцію, то першим ділом оштрафують вас за розпивання алкоголю, а потім вже візьмуться за справу.

З сигаретами простіше – продають в будь-якому супермаркеті. При цьому палити можна тільки у відведених місцях, це ж стосується електронних сигарет і кальяну.

Порада: для вечора може стати в нагоді вітровка, вдень щоб уникнути опіків обов'язковий сонцезахисний крем або закритий одяг.

Лайфхак: якщо ваш відпочинок не передбачає тверезості, то кращий вихід – Duty Free в аеропорту або своє "бухлішко" в багажі, тому що ціни на пиво можуть бути до 50 дирхамів за пляшку (350 грн). Але пити все одно рекомендуємо виключно в номері, не влаштовуючи п'яних бешкетів з подвигами.

Що можна подивитися абсолютно безкоштовно?

Скручена вежа Cayan Tower

Незважаючи на те, що Дубай – місто не дешеве, тут можна знайти розваги і без грошей. Наприклад, прогулятися по набережній Дубай Марини. Це 7 км пішохідних доріжок навколо штучної системи-каналу всередині міста, створеної так, що кожні 5 хвилин у тебе змінюється огляд на яскраві хмарочоси навколо і сотні найкрасивіших яхт. Висотки уздовж всього шляху понатикані, як гриби, жодна з них не повторюється. Там же можна побачити скручену вежу Cayan Tower в 75 поверхів - найвищу "спіраль" в світі, незвичайний будинок з величезною аркою всередині, "Дубай Марину молл".

На західній частині Марини ще один амбітний проект в Дубаї - Bluewaters Island. На штучний острів ведуть пішохідний і автомобільний мости, в планах - монорельс. На ньому вже майже готове найбільше колесо огляду в світі - Око Дубая - висотою 210 метрів і вартістю понад $270 млн. На ньому за півгодини зможуть одночасно проїхати 1400 осіб! Ну, звичайно, на Блакитній воді є елітні будинки і готелі, торгові центри та розваги. І космічний вигляд, само собою.

Око Дубая на острові Блакитної води

У центрі міста височіє найвищий хмарочос Землі – вежа Бурдж-Халіфа висотою 828 метрів. Піднятися на оглядовий майданчик на 124 поверсі можна приблизно за $30, але і вид зовні просто вражає. Під будівлею щопівгодини абсолютно безкоштовно дає виставу чудовий світло-музичний фонтан. Вечірньої пори сама вежа перетворюється на величезний екран, на якому влаштовують яскраве шоу. Це варто побачити кожному!

Поруч в "Дубай-молі" розташований величезний акваріум-тунель з акулами, скатами, і іншими морськими тваринами. Ціна квитка - близько 30 доларів з людини, але помилуватися підводним світом можна і без грошей: одна з гігантських стін Акваріума виходить в молл, де можна поспостерігати за мешканцями і людьми, які спускаються поплавати між ними. В іншому торговому центрі "Молл Еміратів" таким же чином можна підглянути за гірськолижним курортом - там в пустелі справжній сніг, підйомники, гірки, люди з санками і на лижах. І все це можна побачити в "шоу за склом", не купуючи квитка.

Вид з 124 поверху вежі "Бурдж-Халіфа"

Ще одним цікавою, але безкоштовною розвагою може стати поїздка в заповідник Рас-аль-Хор, де сотні рожевих фламінго та інших птахів розгулюють по озеру, годуються в манграх і виходжують пташенят. Щоб не турбувати тварин, територія обладнана замаскованими оглядовими майданчиками, все багатство природи можна фотографувати і знімати, для зручності відвідувачів є телескопи і біноклі.

Одне з найпопулярніших місць в Дубаї - це величезна мечеть Джумейра - єдина, в яку пускають іновірців, і де щодня крім п'ятниці проводять безкоштовні екскурсії англійською мовою. До речі, існує і оглядова екскурсія по місту - теж безкоштовна і теж англійською.

Мечеть на Дубай Марині

Ну і для любителів дорого-багато – пряма дорога на золотий ринок в Дейр. Там не обов'язково щось купувати, можна просто подивитися на велику кількість прикрас, вишуканих ювелірних виробів і найбільшого в світі золотого кільця вагою 64 кілограми!

Романтикам варто встигнути на захід до другого символу Дубая - готелю-вітрила "Бурдж Аль-Араб". Це єдиний 7-зірковий готель в світі, де в оформленні використана купа сусального золота.

Готель-вітрило

Порада: в п'ятницю краще туди не їхати – це єдиний вихідний у приїжджих роботяг, які теж натовпами приїжджають поплавати і помилуватися красивими позами селфі-туристок.

Що подивитися майже даром?

Не зовсім "на халяву", але поїздка на Пальму-Джумейра потрібна, тому що це як приїхати до Києва і не побувати на Майдані. Штучний острів у вигляді листка однойменного дерева уособлює весь розмах ОАЕ. Їх, до речі, кілька, крім того, є острів World, у вигляді карти континентів. Все це, зрозуміло, видно тільки з великої висоти. Власне, якщо ви не живете на острові і не приїхали туди в аквапарк - робити там нічого. Всі пляжі приватні, закриті або платні, набережна під палючим сонцем. Але на Пальму ходить монорельс, заради якого варто туди проїхатися. Поїзд без машиніста йде на висоті декількох поверхів по "стовбуру" пальми і проїжджає знамениті "ворота" - крутячи готель "Атлантіс". Ціна прогулянки 30 дирхамів в обидва кінці (210 грн).

Порада: сідайте в перший вагон, ефект "американських гірок" забезпечений.

Готель "Атлантіс"

Всього за 50 дирхамів (350 грн) можна потрапити в Miracle Garden Dubai - найбільший сад квітів. З огляду на, що це пустеля - вражає. Запах, пташки, красотища-краса, фудкорти, гамачка і гойдалки для відпочинку, відносно недорого і легко доїхати, поруч є сад метеликів.

Порада: автобус №105 відходить в сад від станції метро "Молл Еміратів".

Сад квітів

На пляжі поряд з Мариною, а вірніше над ним на висоті 40 метрів можна попити чайку на атракціоні Flying cup. Це така "каруселька", яка вас піднімає на 10-15 хвилин високо вгору, повертається, щоб ви усвідомили всю марність буття і розгледіли приголомшливі види на море, хмарочоси, колесо огляду. За 60 дирхамів (420 грн) ви до квитка отримаєте ще напій і попкорн.

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