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27 березня • оновлено в 12:27
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Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

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#Советы от Aviasales.ua. Экзотичные блюда из самых разных стран мира позволят даже на карантине почувствовать себя в уютном французском ресторанчике, немецком пабе или в итальянской остерии.

Лучший способ ощутить дух странствий, оставаясь дома, приготовить что-нибудь вкусненькое и необычное.

Подборку лучших блюд, которые моментально позволят перенестись за много километров, предлагает aviasales.ua.

Паэлья – Испания

Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

pixabay.com

Паэлья – излюбленное блюдо испанцев из риса, приправленного шафраном и оливковым маслом.

Готовить паэлью можно с любыми добавками – овощами, мясом или морепродуктами. Подают ее в большой сковороде, которую ставят посреди стола.

Так что поедание паэльи – это еще и отличный способ почувствовать семейное единение за вкусной пищей и душевной беседой.

Лазанья – Италия

Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

pixabay.com

Это сытное, вкусное итальянское блюдо, не такое заезженное как пицца или паста. Между слоев тонкого теста укладывают овощи или мясо, сдабривая все это разными соусами и сыром.

Лазанья с бокалом красного вина – то, что нужно, чтобы скоротать очередной вечер на карантине.

Колбаски с пивом – Германия

Что может быть проще, чем купить пару банок добротного немецкого пива, поджарить свиные колбаски и потушить ко всему этому капусты.

Меньше чем за полчаса вы почувствуете себя завсегдатаем аутентичного баварского паба. Только не скупитесь – в Германии любят порции побольше.

Луковый суп - Франция

Легкое диетическое блюдо, которое включено в меню большинства французских ресторанов. Подавайте его с гренками или багетом, а также с бокалом белого сухого вина.

Если зажечь свечи, вполне можно представить, что за зашторенным окном открывается вид на Эйфелеву башню и набережную Сены.

Вафли – Бельгия

Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

pixabay.com

Если захотелось побаловать себя сладким, то идеальный десерт – бельгийские вафли. В Бельгии это лакомство можно купить в в любом переулке.

Пышные брюссельские или хрустящие льежские с различными добавками, взбитыми сливками, шоколадом и фруктами. Готовьте то, что вам больше по вкусу.

А чтобы в ожидании путешествия не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua рекомендует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

🙅‍♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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