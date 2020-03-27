Домашний гастротур: что приготовить, чтобы ощутить дух странствий

#Советы от Aviasales.ua. Экзотичные блюда из самых разных стран мира позволят даже на карантине почувствовать себя в уютном французском ресторанчике, немецком пабе или в итальянской остерии.
Лучший способ ощутить дух странствий, оставаясь дома, приготовить что-нибудь вкусненькое и необычное.
Подборку лучших блюд, которые моментально позволят перенестись за много километров, предлагает aviasales.ua.
Паэлья – Испания
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Паэлья – излюбленное блюдо испанцев из риса, приправленного шафраном и оливковым маслом.
Готовить паэлью можно с любыми добавками – овощами, мясом или морепродуктами. Подают ее в большой сковороде, которую ставят посреди стола.
Так что поедание паэльи – это еще и отличный способ почувствовать семейное единение за вкусной пищей и душевной беседой.
Лазанья – Италия
pixabay.com
Это сытное, вкусное итальянское блюдо, не такое заезженное как пицца или паста. Между слоев тонкого теста укладывают овощи или мясо, сдабривая все это разными соусами и сыром.
Лазанья с бокалом красного вина – то, что нужно, чтобы скоротать очередной вечер на карантине.
Колбаски с пивом – Германия
Что может быть проще, чем купить пару банок добротного немецкого пива, поджарить свиные колбаски и потушить ко всему этому капусты.
Меньше чем за полчаса вы почувствуете себя завсегдатаем аутентичного баварского паба. Только не скупитесь – в Германии любят порции побольше.
Луковый суп - Франция
Легкое диетическое блюдо, которое включено в меню большинства французских ресторанов. Подавайте его с гренками или багетом, а также с бокалом белого сухого вина.
Если зажечь свечи, вполне можно представить, что за зашторенным окном открывается вид на Эйфелеву башню и набережную Сены.
Вафли – Бельгия
pixabay.com
Если захотелось побаловать себя сладким, то идеальный десерт – бельгийские вафли. В Бельгии это лакомство можно купить в в любом переулке.
Пышные брюссельские или хрустящие льежские с различными добавками, взбитыми сливками, шоколадом и фруктами. Готовьте то, что вам больше по вкусу.
А чтобы в ожидании путешествия не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua рекомендует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.
🙅♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview
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