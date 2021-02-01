Можна припустити, що для багатьох із нас Дніпро асоціюється з промисловістю, однойменною найбільшою річкою країни, яка прошиває усе місто, і суцільним "індастріалом". Даремно заперечувати – насправді все приблизно так і є. Втім протягом останніх років Дніпро розвивається, рухається у правильному напрямі і, що найважливіше, використовує власні можливості з користю і ефективністю.

Багато промислових будівель? Оновимо їх і адаптуємо під сучасний стиль. Чудова річка з гігантською набережною? Впорядкуємо все це і перетворимо на улюблене місце відпочинку. Велика кількість фонтанів? Зробимо їх візиткою міста. Звичайно, Дніпро, як і кожен населений пункт України, має чимало проблем. Однак ми побували у цьому місті і на власні очі переконалися в тому, що наша країна змінюється і осучаснюється. І не варто ігнорувати той факт, що наше життя стає комфортнішим.

Взяти до прикладу двокілометрову вулицю Короленка, яка за останні роки трансформувалася до невпізнаваності і виглядає дуже прогресивно і якісно. Або ж Катеринославський бульвар, який незважаючи на невеличкі розміри, зачаровує класними локаціями і фантастичним фонтаном. Тут затишно, цікаво і просто вражаюче.

Взагалі у Дніпрі безліч фонтанів. Кожен особливий по-своєму і приваблює неповторним шармом. Також нас вразили ошатні парки, які вночі перетворюються на світлові оази. Місто витрачає чималі кошти на ілюмінацію, проте воно того вартує. Вночі Дніпро не спить – центральна частина міста навпаки вабить своїм світлом і комфортом.

Набережна Дніпра – це окрема історія. І справа тут не в рекордах протяжності. Вона є ключовою частиною міста і, ніби магніт притягує до себе тих, хто хоче насолодитися кавою, погуляти з дітьми чи просто здійснити пробіжку.

Різні історичні періоди вплинули на Дніпро по-своєму. Це мультикультурне місто з величезним єврейським центром "Менора" і чималою кількістю пам’ятників героям різних епох. Тут відчувається спадок "радянщини", однак негативні її прояви нівелюються завдяки якісним змінам.

Сучасний Дніпро це таємничий Монастирський острів, це прекрасний яхт-клуб Січ, це унікальний Парк ракет, це магічний Парк динозаврів, це красивий Прибережний сквер, а ще пізнавальні музеї та мистецькі галереї. Це місто, яке приречене на вашу увагу і любов. Дніпро справді не схожий на жодне інше місто. Там ви обов’язково знайдете місцину, яка неодмінно припаде вам до душі. І вам однозначно захочеться повернутися сюди не раз.

Подорожуйте, відкривайте для себе світ і насолоджуйтесь!

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