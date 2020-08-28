Для українців відкрили кордони 46 країн: куди можна поїхати

Станом на 28 серпня 2020 року громадяни України, попри пандемію COVID-19, можуть подорожувати до 46 країн світу.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Пряма трансляція заходу здійснювалася на сторінці МЗС у Facebook.

"Щодо переліку країн, які відкрито для подорожей українців. Ми розуміємо, що сезон літніх відпусток завершується і, відповідно, попит уже буде менший. Зараз відкрито й порівняно відкрито для України 46 країн", – сказав він.

За словами міністра, цей показник змінився порівняно із ситуацією ще два тижні тому, коли для українців були відкритими 42 країни. Нині до цих держав додалися Казахстан, Сьєрра-Леоне, Руанда і Судан.

"Країни ще зберігають правила в'їзду: у деякі можна в'їхати вільно, в інші – дотримуючись певних правил", – додав Кулеба.

Країни, до яких можна або ні подорожувати українцям (Telegram-канал "Коронавірус у регіонах")

Крім того, в пресслужбі МЗС зазначили, що Туніс, який раніше входив до списку країн, що відкрили кордони для українців, вніс Україну в "червону" зону епідемічної небезпеки, тож нині громадяни вже не можуть відвідувати цю країну.

Повний список країн, куди на відпочинок можуть поїхати українські туристи:

Вірменія

Буркіна-Фасо

Того

Чад

Туреччина

Сербія

Албанія

Північна Македонія

Чорногорія

Білорусь

Великобританія

США

Мексика

Єгипет

Туніс

Республіка Корея

Ірак

Іран

Афганістан

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Кенія

Замбія

Танзанія

Бурунді

Сейшельські острови

Багамські острови

Ліван

Болгарія

Словенія

Об'єднані Арабські Емірати

Ірландія

Мальдіви

Антигуа і Барбуда

Еквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморські острови

Пакистан

Пуерто-Ріко

Сент-Люсія

Казахстан

Судан

Сьєрра-Леоне

Руанда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгипет і Кіпр посилили правила в'їзду для туристів із 1 вересня. Зокрема, для поїздки в Єгипет знадобиться ПЛР-тест на COVID-19 із негативним результатом. Кіпр же змінив правила відвідування країни для українців, які прибуватимуть на острів не з туристичною метою.